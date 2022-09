Wyszedł ze sklepu, "zapominając" zapłacić za zakupy i próbował odjechać autem

"Zapomniał" zapłacić za zakupy

- W trakcie interwencji mundurowi ustalili, że mężczyzna pojawił się w sklepie po godzinie 15. 35-latek chciał kupić napoje alkoholowe, sok owocowy i lizaka, jednak wychodząc z towarem z lokalu, "zapomniał" wcześniej za wszystko zapłacić – przekazuje w komunikacie mł. asp. Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji. - Ekspedientka widząc to, wybiegła za nim, by odebrać mu skradzione rzeczy. Wsiadł on już do swojego samochodu i próbował odjechać, ale w ujęciu kobiecie pomógł przechodzący obok świadki, który wyciągnął kluczyki ze stacyjki. Policjanci w trakcie rozmowy z 35-latkiem od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu, a jego bełkotliwa mowa wskazywała, że znajduje się on pod znacznym jego wpływem.