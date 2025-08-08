Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Szantażem i groźbami miał zmuszać do prostytucji. Areszt dla 39-latka

Szantażem i groźbami zmuszał kobietę do prostytucji
policja dolnoslaska
Policjanci z Oleśnicy zatrzymali 39-latka podejrzanego o sutenerstwo. Mężczyzna szantażem oraz groźbami miał zmuszać obywatelkę Bułgarii do prostytucji. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. 

Na początku roku dwójka obywateli Bułgarii - kobieta wraz z mężczyzną przekroczyli granicę Polski. Oficjalnie przyjechali w calach zarobkowych, w poszukiwaniu lepszego życia, jednak w rzeczywistości - jak informuje policja - w porozumieniu chcieli zarabiać "brudne pieniądze".

"Ona zarabiała, on dbał o to, by miała gdzie pracować i komu oferować swoje usługi. W rzeczywistości mężczyzna pełnił rolę sutenera. Wskazywał miejsca, kontaktował się z klientami, nadzorował, ile zarabia i pobierał pieniądze. Z czasem jednak idealny układ przerodził się w konflikt. Mężczyzna stawał się coraz bardziej brutalny. Jego oczekiwania finansowe rosły, a każda próba sprzeciwu ze strony kobiety kończyła się szantażem i groźbami" - informuje młodsza aspirant Karolina Walczak z policji w Oleśnicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymani za czerpanie korzyści z nierządu. Mogli działać od 27 lat, głównie w nadmorskim klubie

Zatrzymani za czerpanie korzyści z nierządu. Mogli działać od 27 lat, głównie w nadmorskim klubie

Trójmiasto
Kilkanaście kobiet "świadczyło usługi seksualne w salonach masażu". Gang rozbity

Kilkanaście kobiet "świadczyło usługi seksualne w salonach masażu". Gang rozbity

Trójmiasto

Obywatelka Bułgarii zaczęła się bać o swoje bezpieczeństwo, ale także o swoją przyszłość. W pewnym momencie postanowiła opowiedzieć o wszystkim policji. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna nie tylko nakłaniał kobietę do świadczenia usług seksualnych, ale również groził jej, aby nie próbowała przestać.

39-latek został zatrzymany. Miał przy sobie środki odurzające.

Szantażem i groźbami zmuszał kobietę do prostytucji
Szantażem i groźbami zmuszał kobietę do prostytucji
Źródło: KPP w Oleśnicy

Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

"Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące sutenerstwa, przymuszania do prostytucji przy użyciu gróźb oraz posiadania narkotyków" - podaje policja.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. 39-latkowi grozi kara wieloletniego więzienia. Sprawa - jak podkreślają funkcjonariusze - ma charakter rozwojowy, niewykluczone, że poszkodowanych kobiet może być więcej.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Oleśnicy

Udostępnij:
TAGI:
dolnośląskieOleśnicaProstytucjaPolicja
Czytaj także:
Na przejściu dla pieszych przy parku Traugutta powstanie sygnalizacja
Dwa niebezpieczne przejścia zyskają sygnalizację
WARSZAWA
ludzie ulica krakow stare miasto polska shutterstock_289616486
Wynagrodzenia mocno w górę
BIZNES
bielsko biala shutterstock_2662847243
Anomalia termiczna na południu Polski. Prawie 20 stopni o 5 rano
METEO
Warren Buffett
Belka: to jest chyba jedyny aspekt, w którym jestem lepszy od Warrena Buffetta
BIZNES
56-latek dusił swojego podopiecznego z niepełnosprawnością
Miał się opiekować. "Zaczął dusić, kopnął", później zabrał pieniądze
Opole
Orlen
Co z ekstradycją Samera A. do Polski? "Wniosek nie spełnił warunków"
Polska
Kobieta została zatrzymana
By nie dać się złapać, zmieniała wygląd oraz miejsca pobytu. Nie pomogło
Lublin
Ciężarówka uderzyła w wiadukt. Ładunek wypadł na jezdnię
Ciężarówka uderzyła w wiadukt
Łódź
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Najdłuższa seria spadków cen ropy od lat
BIZNES
W polskich lasach można już znaleźć borowiki
Obrodziło grzybami. W lasach są już gatunki kojarzone z wrześniem
METEO
W porcie w Gdyni trwa rozładunek pierwszych koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9
Zakupy z Korei za miliardy i tajemnicza spółka. Jest śledztwo
Robert Zieliński
Wypadek na Drodze Gdyńskiej. Jedna osoba zginęła, jedna usłyszała zarzuty
186 ofiar wypadków od początku wakacji
Polska
wiezienie kraty DRV
Miał 37 lat, gdy zaczął się ukrywać. 63-latek w rękach policji
Szczecin
imageTitle
Mecz przerwały wiwaty i oklaski, zawodnicy stanęli jak wryci
EUROSPORT
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili mężczyźnie pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
WARSZAWA
Andrzej Duda
Giertych chce śledztwa wobec Dudy. "W związku z utratą immunitetu"
Polska
Rosyjskie manewry Zapad we wrześniu 2017 roku
Czy Rosja i Chiny uderzą w 2027? Wyjaśniamy, co to za data
Maciej Michałek
Karol Nawrocki
"To jest próba sabotażu i wywrócenia nie tylko sceny politycznej, ale polskiej gospodarki"
BIZNES
Kierowca dwukrotnie przejechał autem po mężczyźnie
Wjechał w znajomego i dwa razy po nim przejechał. "Nie miałem zamiaru zrobić mu krzywdy"
Lublin
Walka z pożarem Canyon Fire
Ogień rozprzestrzenia się z "alarmującą szybkością". Ewakuacje niedaleko Los Angeles
METEO
pc
Belka: Nawrocki to taki Duda w okresie "trumpowskim"
Polska
Vladimir Putin
Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego
Świat
imageTitle
Trener Rakowa musiał tłumaczyć się nie tylko z porażki
EUROSPORT
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Obecnego szefa nazywa "kretynem". Czy nowy utrzyma niezależność?
BIZNES
imageTitle
Niespodzianka w finale. 18-latka królową Montrealu
EUROSPORT
Kontenery PCK (zdjęcie ilustracyjne)
PCK wycofuje pojemniki, państwo nie widzi problemu
Natalia Szostak
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
WARSZAWA
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem
Po spotkaniu z Putinem rozmawiał z sojusznikami
Świat
imageTitle
Tu rodzą się talenty. Rekordowa frekwencja w Tour de Pologne Junior
EUROSPORT
imageTitle
Szok w Barcelonie. Czołowy obrońca bliski odejścia
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica