Przyszedł na przesłuchanie, miał przy sobie kilka woreczków z różnymi narkotykami

Premier Mateusz Morawiecki był pytany, czy wyciągnie konsekwencje w stosunku do osób, w tym do szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, które decydowały o przyznaniu dotacji w ramach konkursu resortu, w sprawie "Willi plus", czyli wsparcia organizacji związanych z PiS. - To część szerszego procesu wsparcia organizacji pozarządowych. W minionych latach całkowicie liberalne czy lewicowe think tanki zostały w ten sposób nagrodzone - powiedział.