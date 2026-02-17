Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Uwięził lekarkę w szpitalu. Grzegorz Braun w prokuraturze

Braun w prokuraturze we Wrocławiu
Grzegorz Braun twierdzi, że chciał "obywatelsko zatrzymać" ginekolożkę
Źródło: MojaOlesnica.pl
Wtargnął do szpitala w Oleśnicy z grupą działaczy i blokował pracę lekarki Gizeli Jagielskiej. Dziesięć miesięcy po tych wydarzeniach Grzegorz Braun zostanie przesłuchany przez prokuratora.

W środę o godzinie 9.25 w prokuraturze w Oleśnicy pojawił się Grzegorz Braun. Został wezwany na przesłuchanie w sprawie dotyczącej wtargnięcia do szpitala w Oławie i naruszenia nietykalności lekarki Gizeli Jagielskiej.

Przed gmachem prokuratury pojawili się również sympatycy europosła, którzy zorganizowali pikietę prolife.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Braunie? Przeczytaj: Uwiedzenie chrześcijan. Parodia katolicyzmu Grzegorza Brauna

Braun w prokuraturze we Wrocławiu
Braun w prokuraturze we Wrocławiu
Źródło: TVN24
Braun w prokuraturze we Wrocławiu
Braun w prokuraturze we Wrocławiu
Źródło: TVN24

Uchylili immunitet

Przesłuchanie jest możliwe, bo w listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu Braunowi immunitetu.

Zarzuty prokuratury wobec Brauna mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenia jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenia słownego podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Dotychczas w tym śledztwie zarzuty usłyszała Marty Czech (wyraziła zgodę na podanie danych i publikację wizerunku - przyp. red.). - działaczka Konfederacji Korony Polskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co z dostępem do aborcji? "Dalej rządzą konserwatyści"

Co z dostępem do aborcji? "Dalej rządzą konserwatyści"

Katarzyna Górniak
Europarlament zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna

Europarlament zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna

Polska

"Obrażał mnie, kierował groźby"

Śledztwo prokuratury dotyczy wydarzeń z 16 kwietnia w szpitalu w Oleśnicy, gdzie doszło do awantury z udziałem europosła i ówczesnego kandydata w wyborach prezydenckich Grzegorza Brauna. Polityk wraz z kilkoma osobami odmówił modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci. Potem, jak widać na nagraniach z zajścia, uniemożliwiał pracę dr Gizeli Jagielskiej, specjalistce położnictwa i ginekologii oraz medycyny matczyno-płodowej.

- Przyszłam wykonywać swoje obowiązki dyrektora i nie mieści mi się to w głowie, zostałam uwięziona w sekretariacie przez jakichś obcych ludzi, pod przewodnictwem jakiegoś posła. Zablokowali całkowicie korytarz, przesunęli sobie sofę - relacjonowała to zdarzenie Gizela Jagielska.

Lekarka przez ponad godzinę nie mogła wykonywać swoich obowiązków, a oddział, nad którym czuwała, pozostawał bez nadzoru.

- Obrażał mnie i kierował wobec mnie groźby, doszło też wobec mnie do rękoczynu, ponieważ jak chciałam odejść, to byłam popychana i szarpana - powiedziała lekarka. Jagielska oceniła, że za sprawą Brauna w szpitalu "dzieje się kosztem pacjentek kampania wyborcza”.

Grzegorz Braun w szpitalu w Oleśnicy
Grzegorz Braun w szpitalu w Oleśnicy
Źródło: TVN24

Z kolei europoseł przekonywał, że pojawił się w placówce, by bronić praw nienarodzonych dzieci, które jego zdaniem w tym szpitalu były łamane. W lecznicy pojawił się w związku z doniesieniami medialnymi o aborcji u pacjentki w 36. tygodniu ciąży.

Braun poinformował obecnych na miejscu policjantów, że dokonuje interwencji poselskiej wobec lekarki Gizeli Jagielskiej, która podjęła się tego zabiegu i domagał się od nich, by przeprowadzili czynności. Zaapelował również, by uniemożliwili ginekolożce kontakt z pacjentami.

- Narażaniem życia Polaków jest dopuszczanie tej pani (do pracy - przyp. red.). Dokonuję zatrzymania obywatelskiego i wzywam was panowie policjanci, byście nie dopuścili, by pani Gizela Jagielska miała kiedykolwiek kontakt z pacjentami, w tym nieletnimi - mówił europoseł.

Zachowanie europosła oraz blokowanie pracy szpitala odbiło się szerokim echem i było krytykowane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szpital w Oleśnicy
Szefowała oddziałowi, leczyła i została uwięziona przez Grzegorza Brauna. Teraz traci pracę
Grzegorz Braun
Europarlament zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna
Polska
Szpital w Oleśnicy
Uwięzili ginekolożkę, zarzuty po wydarzeniach w szpitalu w Oleśnicy

Śledztwo w sprawie aborcji umorzone

Na początku grudnia prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie przeprowadzenia w oleśnickim szpitalu aborcji z naruszeniem prawa przez lekarkę Gizelę Jagielską. Podjęto je po doniesieniach medialnych, o tym, że w szpitalu w Oleśnicy doszło do sprzecznego z prawem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży.

Mimo braku zarzutów - zarówno Gizela Jagielska jak i jej mąż już nie pracują w szpitalu w Oleśnicy. Lecznica nie przedłużyła z nimi kontraktu.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Grzegorz Braun

"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Miłosz Krzempek podczas rywalizacji olimpijskiej
Wtorek na igrzyskach. Polacy znów na skoczni
RELACJA
imageTitle
Trener o Tomasiaku. "Mamy do czynienia z kosmitą"
EUROSPORT
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Jeździł po zamarzniętym jeziorze, zniszczył pomost ratowników. Nagranie
WARSZAWA
Dwoje Ukraińców zostało zatrzymanych
Polak oskarżony o działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu
Polska
Autokar spłonął po wypadku
Wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Kierowca nie żyje
Świat
Jeffrey Epstein
Była na wyspie Epsteina. "Boże, ci ludzie mogą mnie zabić"
Świat
imageTitle
Stoch pożegnał się z igrzyskami. Zawiedziony i szczęśliwy zarazem
EUROSPORT
News Michalskiego
Rzeczniczka KRS uciekła przed dziennikarzem. "Nie jest pan moim spowiednikiem"
Patryk Michalski
Szkoła
Nauczyciel miał molestować seksualnie uczennicę. Usłyszał zarzut
Opole
imageTitle
Inni wariowali z radości, on zastygł w bezruchu. Wzruszający wieczór skoczka
EUROSPORT
koszyk zakupy sklep market shutterstock_1367552204
Od dziś nowe oznakowania w sklepach. "Konsument ma prawo"
BIZNES
Włochy, Ivrea. Bitwa na pomarańcze (15.02.2026)
Bitwy na pomarańcze. Setki osób rannych
Świat
Śnieżyca zablokowała autostradę 80 w Kalifornii
Śnieżyce sparaliżowały autostrady. Służby w stanie gotowości
METEO
imageTitle
Tomasiak z fortuną. Multimedalista i milioner
EUROSPORT
Pies Dunaj był przywiązany do łańcucha, a w budzie miał lód
Psy spały na lodzie, byłego sołtysa bronił radny. "Reprezentuję mieszkańców"
Kraków
Donald Trump
Już nie plany, a konkretne rozmowy. Media o "antytrumpowskim bloku gospodarczym"
BIZNES
Antoni Macierewicz
W PiS "ewidentnie do władzy znowu wrócił Macierewicz"
ROZMOWA PIASECKIEGO
imageTitle
W osiem dni od żółtodzioba do legendy. Tomasiak w polskim panteonie
EUROSPORT
Najemnicy Grupy Wagnera w Moskwie (1.10.2023)
Mają nowy cel, szukają "biednych Europejczyków"
Świat
Przejście graniczne Dołhobyczów
Granat na przejściu granicznym. Ewakuacja
Lublin
Śmiertelny wypadek pod Nysą
Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym. Nie żyje kierująca
Opole
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Znaczne zagrożenie lawinowe w Tatrach
METEO
Andrej Babisz
Premier Czech wycofał się z kontrowersyjnej nominacji
Świat
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach
Polska
Port Ust-Ługa - zdjęcie ilustracyjne
Magazyny w Rosji wypełnione po brzegi. Szykują się gwałtowne cięcia
BIZNES
imageTitle
Rekordowy występ polskiej pary. Szczęście i łzy na koniec
EUROSPORT
42 min
pc
Orwell jako broń opozycji. Jak "Rok 1984" trafia do politycznych debat?
Kultura polityczna
Zima, śnieg, mróz
Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz nadal trzyma
METEO
imageTitle
Wieczorem Kurakowa, a co wcześniej? Wtorkowe starty Polaków
EUROSPORT
Hawana, Kuba
Toną w śmieciach. "Są w całym mieście"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica