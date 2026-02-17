Uwięził lekarkę w szpitalu. Grzegorz Braun w prokuraturze

Grzegorz Braun twierdzi, że chciał "obywatelsko zatrzymać" ginekolożkę Źródło: MojaOlesnica.pl

W środę o godzinie 9.25 w prokuraturze w Oleśnicy pojawił się Grzegorz Braun. Został wezwany na przesłuchanie w sprawie dotyczącej wtargnięcia do szpitala w Oławie i naruszenia nietykalności lekarki Gizeli Jagielskiej.

Przed gmachem prokuratury pojawili się również sympatycy europosła, którzy zorganizowali pikietę prolife.

Braun w prokuraturze we Wrocławiu Źródło: TVN24

Uchylili immunitet

Przesłuchanie jest możliwe, bo w listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu Braunowi immunitetu.

Zarzuty prokuratury wobec Brauna mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenia jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenia słownego podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Dotychczas w tym śledztwie zarzuty usłyszała Marty Czech (wyraziła zgodę na podanie danych i publikację wizerunku - przyp. red.). - działaczka Konfederacji Korony Polskiej.

"Obrażał mnie, kierował groźby"

Śledztwo prokuratury dotyczy wydarzeń z 16 kwietnia w szpitalu w Oleśnicy, gdzie doszło do awantury z udziałem europosła i ówczesnego kandydata w wyborach prezydenckich Grzegorza Brauna. Polityk wraz z kilkoma osobami odmówił modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci. Potem, jak widać na nagraniach z zajścia, uniemożliwiał pracę dr Gizeli Jagielskiej, specjalistce położnictwa i ginekologii oraz medycyny matczyno-płodowej.

- Przyszłam wykonywać swoje obowiązki dyrektora i nie mieści mi się to w głowie, zostałam uwięziona w sekretariacie przez jakichś obcych ludzi, pod przewodnictwem jakiegoś posła. Zablokowali całkowicie korytarz, przesunęli sobie sofę - relacjonowała to zdarzenie Gizela Jagielska.

Lekarka przez ponad godzinę nie mogła wykonywać swoich obowiązków, a oddział, nad którym czuwała, pozostawał bez nadzoru.

- Obrażał mnie i kierował wobec mnie groźby, doszło też wobec mnie do rękoczynu, ponieważ jak chciałam odejść, to byłam popychana i szarpana - powiedziała lekarka. Jagielska oceniła, że za sprawą Brauna w szpitalu "dzieje się kosztem pacjentek kampania wyborcza”.

Grzegorz Braun w szpitalu w Oleśnicy Źródło: TVN24

Z kolei europoseł przekonywał, że pojawił się w placówce, by bronić praw nienarodzonych dzieci, które jego zdaniem w tym szpitalu były łamane. W lecznicy pojawił się w związku z doniesieniami medialnymi o aborcji u pacjentki w 36. tygodniu ciąży.

Braun poinformował obecnych na miejscu policjantów, że dokonuje interwencji poselskiej wobec lekarki Gizeli Jagielskiej, która podjęła się tego zabiegu i domagał się od nich, by przeprowadzili czynności. Zaapelował również, by uniemożliwili ginekolożce kontakt z pacjentami.

- Narażaniem życia Polaków jest dopuszczanie tej pani (do pracy - przyp. red.). Dokonuję zatrzymania obywatelskiego i wzywam was panowie policjanci, byście nie dopuścili, by pani Gizela Jagielska miała kiedykolwiek kontakt z pacjentami, w tym nieletnimi - mówił europoseł.

Zachowanie europosła oraz blokowanie pracy szpitala odbiło się szerokim echem i było krytykowane.

Śledztwo w sprawie aborcji umorzone

Na początku grudnia prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie przeprowadzenia w oleśnickim szpitalu aborcji z naruszeniem prawa przez lekarkę Gizelę Jagielską. Podjęto je po doniesieniach medialnych, o tym, że w szpitalu w Oleśnicy doszło do sprzecznego z prawem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży.

Mimo braku zarzutów - zarówno Gizela Jagielska jak i jej mąż już nie pracują w szpitalu w Oleśnicy. Lecznica nie przedłużyła z nimi kontraktu.

