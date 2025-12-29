Logo strona główna
I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła decyzję o odmowie przyjęcia jej zażalenia

Małgorzata Manowska
Ginekolożka Gizela Jagielska nie będzie już pracować w szpitalu w Oleśnicy
Źródło: TVN24
I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w całości zaskarżyła do sądu decyzję prokuratury o odmowie przyjęcia jej zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie przerwania ciąży przez lekarkę Gizelę Jagielską. Prokuratura nie dopatrzyła się w działaniu ginekolożki przestępstwa.

O tym, że I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła decyzję prokuratury w poniedziałek poinformował Igor Zgoliński, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. Jak dodał, zdaniem Małgorzaty Manowskiej, stanowisko prokuratora jest "niezasadne".

Chodzi o wszczęte na początku tego roku. postępowanie w sprawie ginekolożki ze szpitala w Oleśnicy, które prowadziła Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Zostało podjęte po doniesieniach medialnych, w których podnoszono, że w szpitalu tym doszło do sprzecznego z prawem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży.

10 grudnia Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, poinformowała o umorzeniu tego śledztwa. Według prokuratury przerwanie ciąży przez lekarkę 29 października 2024 roku w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy oraz inne jej działania związane z tą procedurą nie miały "znamion czynu zabronionego".

Zażalenie na tę decyzję skierowała w połowie grudnia br. I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Miała w nim wskazać m.in., że jako I Prezes SN jest upoważniona do reprezentowania tego organu.

Oleśnicka prokuratura odmówiła jednak przyjęcia zażalenia Manowskiej - jak tłumaczyła, zażalenie to zostało wniesione przez "osobę nieuprawnioną". Rzeczniczka wrocławskiej prokuratury okręgowej wskazała wtedy, że zawiadomienie skierowane przez instytucję państwową (w tym wypadku Sąd Najwyższy) "winno wiązać się z jej działalnością bądź dotyczyć przestępstwa ujawnionego w związku z wykonywaniem jej zadań".

Małgorzata Manowska
Małgorzata Manowska
Źródło: Jacek Szydlowski / Forum

W poniedziałek rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Igor Zgoliński poinformował, że I prezes SN w całości zaskarżyła do sądu zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na umorzenie tego śledztwa.

- Stanowisko prokuratora, zdaniem organu wnoszącego środek odwoławczy, jest niezasadne - dodał rzecznik prasowy.

I prezes Sądu Najwyższego złożyła zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie aborcji
I prezes Sądu Najwyższego złożyła zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie aborcji

Grzegorz Braun czeka na przesłuchanie

W związku z informacjami w sprawie przerwania ciąży przez lekarkę Gizelę Jagielską, europoseł Grzegorz Braun próbował 16 kwietnia br. dokonać w szpitalu w Oleśnicy "zatrzymania obywatelskiego" pracującej tam ginekolożki.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. W poniedziałek prok. Stocka-Mycek poinformowała, że prokuratura otrzymała z Parlamentu Europejskiego dokumenty dotyczące uchylenia Braunowi immunitetu w tej sprawie, a jego przesłuchanie odbędzie się w styczniu. Dodała, że nie wyznaczono jeszcze konkretnej daty.

Zarzuty dla europosła mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenia jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenia słownego podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Audyt KAS w fundacji ludzi Bąkiewicza. Ujawniamy wyniki

Audyt KAS w fundacji ludzi Bąkiewicza. Ujawniamy wyniki

Maria Pankowska
KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów

KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów

Polska

Zarzuty usłyszała działaczka Konfederacji Korony Polskiej

W kwietniu Braun wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej, która przeprowadziła "indukcję asystolii płodu" (wbicie igły do serca z podaniem chlorku potasu). Jak mówił, dokonywał obywatelskiego zatrzymania. Lekarka, relacjonując, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu, powiedziała m.in., że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

Szpital w Oleśnicy
Szpital w Oleśnicy
Źródło: TVN24

W śledztwie prowadzonym przez wrocławską prokuraturę do tej pory postawiono zarzuty działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie Cz. Odpowie ona za pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu lekarskiego w szpitalu w Oleśnicy podczas "obywatelskiego zatrzymania" dokonywanego przez Brauna. Śledczy zarzucają jej również, że naruszyła nietykalność cielesną lekarki poprzez jej przytrzymywanie rękami podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza.

"Padliśmy ofiarą działań ze strony, z której najmniej się spodziewaliśmy"

"Padliśmy ofiarą działań ze strony, z której najmniej się spodziewaliśmy"

Polska
Co z dostępem do aborcji? "Dalej rządzą konserwatyści"

Co z dostępem do aborcji? "Dalej rządzą konserwatyści"

Katarzyna Górniak

Gizela Jagielska kończy pracę w szpitalu w Oleśnicy

Kilka miesięcy temu ginekolożka z oleśnickiego szpitala złożyła rezygnację z funkcji zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Dalej jednak pracowała jako lekarka.

Teraz - jak sama przekazała w mediach społecznościowych - kończy pracę w placówce. "Po 10 latach budowania od zera oddziału położniczego w Oleśnicy nie spotkacie mnie już w nim od 1 stycznia. Nie jest to moja decyzja, bo gdyby była moja, to kontynuowałabym to, co robię - powiedziała Jagielska. I dodała, że niedługo zdradzi, gdzie będzie pracowała. Podziękowała tym, z którymi pracowała. - Tym, którzy sprawili, że muszę stamtąd odejść, życzę powodzenia w zarządzaniu samemu, samej oddziałem, który został nie przez was stworzony - stwierdziła.

W rozmowie z redakcją TVN24 wyjaśniła: - Szpital nie przedłużył ze mną umowy. Jak co dwa lata był organizowany konkurs kontraktowy, nasi współpracownicy złożyli oferty na nasze miejsca, wiedząc, jakie oferty my składamy.

Gizela Jagielska
Gizela Jagielska
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jacek Szydlowski / Forum

