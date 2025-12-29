I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła decyzję o odmowie przyjęcia jej zażalenia

Ginekolożka Gizela Jagielska nie będzie już pracować w szpitalu w Oleśnicy Źródło: TVN24

O tym, że I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła decyzję prokuratury w poniedziałek poinformował Igor Zgoliński, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. Jak dodał, zdaniem Małgorzaty Manowskiej, stanowisko prokuratora jest "niezasadne".

Chodzi o wszczęte na początku tego roku. postępowanie w sprawie ginekolożki ze szpitala w Oleśnicy, które prowadziła Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Zostało podjęte po doniesieniach medialnych, w których podnoszono, że w szpitalu tym doszło do sprzecznego z prawem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży.

10 grudnia Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, poinformowała o umorzeniu tego śledztwa. Według prokuratury przerwanie ciąży przez lekarkę 29 października 2024 roku w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy oraz inne jej działania związane z tą procedurą nie miały "znamion czynu zabronionego".

Zażalenie na tę decyzję skierowała w połowie grudnia br. I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Miała w nim wskazać m.in., że jako I Prezes SN jest upoważniona do reprezentowania tego organu.

Oleśnicka prokuratura odmówiła jednak przyjęcia zażalenia Manowskiej - jak tłumaczyła, zażalenie to zostało wniesione przez "osobę nieuprawnioną". Rzeczniczka wrocławskiej prokuratury okręgowej wskazała wtedy, że zawiadomienie skierowane przez instytucję państwową (w tym wypadku Sąd Najwyższy) "winno wiązać się z jej działalnością bądź dotyczyć przestępstwa ujawnionego w związku z wykonywaniem jej zadań".

Małgorzata Manowska Źródło: Jacek Szydlowski / Forum

W poniedziałek rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Igor Zgoliński poinformował, że I prezes SN w całości zaskarżyła do sądu zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na umorzenie tego śledztwa.

- Stanowisko prokuratora, zdaniem organu wnoszącego środek odwoławczy, jest niezasadne - dodał rzecznik prasowy.

Grzegorz Braun czeka na przesłuchanie

W związku z informacjami w sprawie przerwania ciąży przez lekarkę Gizelę Jagielską, europoseł Grzegorz Braun próbował 16 kwietnia br. dokonać w szpitalu w Oleśnicy "zatrzymania obywatelskiego" pracującej tam ginekolożki.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. W poniedziałek prok. Stocka-Mycek poinformowała, że prokuratura otrzymała z Parlamentu Europejskiego dokumenty dotyczące uchylenia Braunowi immunitetu w tej sprawie, a jego przesłuchanie odbędzie się w styczniu. Dodała, że nie wyznaczono jeszcze konkretnej daty.

Zarzuty dla europosła mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenia jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenia słownego podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Zarzuty usłyszała działaczka Konfederacji Korony Polskiej

W kwietniu Braun wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej, która przeprowadziła "indukcję asystolii płodu" (wbicie igły do serca z podaniem chlorku potasu). Jak mówił, dokonywał obywatelskiego zatrzymania. Lekarka, relacjonując, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu, powiedziała m.in., że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

Szpital w Oleśnicy Źródło: TVN24

W śledztwie prowadzonym przez wrocławską prokuraturę do tej pory postawiono zarzuty działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie Cz. Odpowie ona za pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu lekarskiego w szpitalu w Oleśnicy podczas "obywatelskiego zatrzymania" dokonywanego przez Brauna. Śledczy zarzucają jej również, że naruszyła nietykalność cielesną lekarki poprzez jej przytrzymywanie rękami podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza.

Gizela Jagielska kończy pracę w szpitalu w Oleśnicy

Kilka miesięcy temu ginekolożka z oleśnickiego szpitala złożyła rezygnację z funkcji zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Dalej jednak pracowała jako lekarka.

Teraz - jak sama przekazała w mediach społecznościowych - kończy pracę w placówce. "Po 10 latach budowania od zera oddziału położniczego w Oleśnicy nie spotkacie mnie już w nim od 1 stycznia. Nie jest to moja decyzja, bo gdyby była moja, to kontynuowałabym to, co robię - powiedziała Jagielska. I dodała, że niedługo zdradzi, gdzie będzie pracowała. Podziękowała tym, z którymi pracowała. - Tym, którzy sprawili, że muszę stamtąd odejść, życzę powodzenia w zarządzaniu samemu, samej oddziałem, który został nie przez was stworzony - stwierdziła.

W rozmowie z redakcją TVN24 wyjaśniła: - Szpital nie przedłużył ze mną umowy. Jak co dwa lata był organizowany konkurs kontraktowy, nasi współpracownicy złożyli oferty na nasze miejsca, wiedząc, jakie oferty my składamy.

Gizela Jagielska Źródło: TVN24

