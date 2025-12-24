Logo strona główna
Wrocław

Prokuratura odmówiła I prezes Sądu Najwyższego. "Osoba nieuprawniona"

Małgorzata Manowska
Ginekolożka Gizela Jagielska nie będzie już pracować w szpitalu w Oleśnicy
Prokuratura odmówiła przyjęcia zażalenia I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Prokuratorzy uznali, że jest ona "osobą nieuprawnioną". Śledztwo dotyczyło procedury przerwania ciąży, przeprowadzonej przez lekarkę Gizelę Jagielską. Prokuratura nie dopatrzyła się w działaniu ginekolożki przestępstwa.

Postępowanie dotyczące zabiegu przeprowadzonego przez lekarkę Gizelę Jagielską zostało wszczęte na początku tego roku po doniesieniach medialnych. Wynikało z nich, że w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy mogło dojść do nielegalnego przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży.

2 grudnia śledztwo dotyczące aborcji przeprowadzonej 29 października 2024 roku zostało umorzone. Prokuratura informowała, że w działaniach związanych z tą procedurą nie dopatrzono się "znamion czynu zabronionego".

W połowie grudnia prokuratura poinformowała, że I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska złożyła do Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy wniosek o odpis decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie ginekolożki Gizeli Jagielskiej oraz zażalenie na tę decyzję.

Małgorzata Manowska
Małgorzata Manowska
Prokuratura odmówiła. "Osoba nieuprawniona"

Jak poinformowała teraz rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator Karolina Stocka-Mycek, Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy odmówiła przyjęcia zażalenia I prezes SN.

Małgorzata Manowska w swoim zażaleniu wskazywała, że "jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest upoważniona do reprezentowania tego organu", a "na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie instytucji państwowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie".

I prezes Sądu Najwyższego złożyła zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie aborcji
I prezes Sądu Najwyższego złożyła zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie aborcji

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę prokuratury, do akt sprawy dołączono w toku postępowania "szereg pism kierowanych przez osoby trzecie", w tym "zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa", złożone przez prezes Manowską. Pismo datowane jest na 27 maja bieżącego roku. Śledztwo rozpoczęło się już kilka miesięcy wcześniej.

Jak przekazała Karolina Stocka-Mycek, "prokurator odmówił przyjęcia zażalenia jako wniesionego przez osobę nieuprawnioną".

"W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może złożyć każda osoba. Jednak zawiadomienie skierowane przez instytucję państwową winno wiązać się jej działalnością bądź dotyczyć przestępstwa ujawnionego w związku z wykonywaniem jej zadań" - podkreśliła rzeczniczka wrocławskiej Prokuratury Okręgowej.

Szpital w Oleśnicy
Szpital w Oleśnicy
Prokuratura wskazała na artykuł 304 Kodeksu postępowania karnego, z którego wynika, że instytucje państwowe, "które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję".

Prokuratura zwróciła uwagę, że kluczowe w kontekście tej sprawy jest sformułowanie "w związku ze swą działalnością", które - jak wskazano w komunikacie - jest szerszym pojęciem niż "w ramach prowadzonej działalności", który "obejmuje nie tylko informacje o przestępstwie godzącym w dobro instytucji i dotyczącym jej bezpośrednio, ale również informacje o przestępstwach ściganych z urzędu, o których dowiedziano się, wykonując czynności ustawowe lub statutowe".

Audyt KAS w fundacji ludzi Bąkiewicza. Ujawniamy wyniki

Audyt KAS w fundacji ludzi Bąkiewicza. Ujawniamy wyniki

Maria Pankowska
KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów

KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów

Polska

"Wśród kompetencji Pierwszego Prezesa SN nie wskazano jego aktywności w zakresie monitorowania mediów i składania zawiadomień o przestępstwach powszechnych w imieniu Sądu Najwyższego. Nie zachodzą także przesłanki do przyznania dr hab. Małgorzacie Manowskiej uprawnień innej osoby zawiadamiającej o przestępstwie przewidzianych w art. 306 § 1a pkt 3 k.p.k., gdyż przedmiot postępowania nie mieści się w katalogu przestępstw wymienionych w tym przepisie, a ponadto postępowanie karne nie zostało wszczęte w wyniku jej zawiadomienia" - podkreślono w komunikacie.

W przytoczonym wyżej przepisie czytamy, że zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa może złożyć "osoba niebędąca pokrzywdzonym, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie (...), jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw".

"Zarządzenie prokuratora jest nieprawomocne. Dr hab. Małgorzacie Manowskiej przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Sądu" - podkreśliła w komunikacie prokurator Karolina Stocka-Mycek.

Grzegorz Braun czeka na zarzuty

W związku z doniesieniami o przeprowadzonej w Oleśnicy aborcji 16 kwietnia - jeszcze w czasie toczącego się śledztwa - europoseł Grzegorz Braun próbował w szpitalu dokonać "zatrzymania obywatelskiego" ginekolożki Gizeli Jagielskiej. Polityk wtargnął wtedy do lecznicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce, która przeprowadzała "indukcję asystolii płodu" (wbicie igły do serca z podaniem chlorku potasu). Lekarka, relacjonując, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu, powiedziała m.in., że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

Gizela Jagielska
Gizela Jagielska
W sprawie działań polityka wciąż prowadzone jest śledztwo w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. W listopadzie Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet, co otwiera prokuraturze drogę do postawienia mu zarzutów.

Zarzuty prokuratury wobec Brauna mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenia jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenia słownego podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

"Padliśmy ofiarą działań ze strony, z której najmniej się spodziewaliśmy"

"Padliśmy ofiarą działań ze strony, z której najmniej się spodziewaliśmy"

Polska
Co z dostępem do aborcji? "Dalej rządzą konserwatyści"

Co z dostępem do aborcji? "Dalej rządzą konserwatyści"

Katarzyna Górniak

W śledztwie prowadzonym przez wrocławską prokuraturę do tej pory postawiono zarzuty działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie Cz. Odpowie ona za pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej, poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu lekarskiego w szpitalu w Oleśnicy podczas "obywatelskiego zatrzymania" dokonywanego przez Brauna. Śledczy zarzucają również działaczce Konfederacji Korony Polskiej, że naruszyła nietykalność cielesną lekarki poprzez jej przytrzymywanie rękami, podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza.

Gizela Jagielska kończy pracę w szpitalu w Oleśnicy

Kilka miesięcy temu ginekolożka z oleśnickiego szpitala złożyła rezygnację z funkcji zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Dalej jednak pracowała jako lekarka.

Teraz - jak sama przekazała w mediach społecznościowych - kończy pracę w placówce. "Po 10 latach budowania od zera oddziału położniczego w Oleśnicy nie spotkacie mnie już w nim od 1 stycznia. Nie jest to moja decyzja, bo gdyby była moja, to kontynuowałabym to, co robię - powiedziała Jagielska. I dodała, że niedługo zdradzi, gdzie będzie pracowała. Podziękowała tym, z którymi pracowała. - Tym, którzy sprawili, że muszę stamtąd odejść, życzę powodzenia w zarządzaniu samemu, samej oddziałem, który został nie przez was stworzony - stwierdziła.

W rozmowie z redakcją TVN24 wyjaśniła: - Szpital nie przedłużył ze mną umowy. Jak co dwa lata był organizowany konkurs kontraktowy, nasi współpracownicy złożyli oferty na nasze miejsca, wiedząc, jakie oferty my składamy.

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jacek Szydlowski / Forum

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica