Policjant przyszedł do pracy pijany. Miał trzy promile

W sobotę późnym wieczorem nad jeziorem Como doszło do tragicznego wypadku. Samochód, w którym siedzieli kobieta i mężczyzna, z niewyjaśnionych przyczyn nagle gwałtownie ruszył, uderzył w betonową ławkę, przebił balustradę i spadł z wysokości kilku metrów do wody. Jak piszą włoskie media, para poznała się niedawno w internecie i miało to być ich pierwsze spotkanie.