"Chyba przegapił zjazd, zawrócił i zaczął jechać pod prąd"

Jadący, dolnośląskim odcinkiem drogi ekspresowej S8, pod prąd zauważono we wtorkowe przedpołudnie. - Chyba przegapił zjazd na wysokości Dąbrowy. Stanął w bok, odwrócił się i zaczął jechać pod prąd na pasie awaryjnym. Zacząłem go nagrywać, jak już jechał nie w tą stronę, co trzeba - mówi portalowi mojaolesnica.pl świadek jazdy kierowcy osobowego seata.