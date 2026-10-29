Pijany jechał pod prąd prosto na policyjny radiowóz. Nagranie
Policjanci z Oleśnicy zauważyli na terenie miasta kierowcę Volvo, który jechał pod prąd ulicą jednokierunkową, w dodatku wprost na ich oznakowany radiowóz. Zatrzymali kierowcę do kontroli.
"Badanie stanu jego trzeźwości wykazało, że 64-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy.
Usłyszał zarzuty
Mężczyzna został zatrzymany, po wytrzeźwieniu 64-latek usłyszał zarzut. Teraz grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Mężczyzna musi liczyć się również z konsekwencjami finansowymi i odpowiedzialnością za popełnione wykroczenie drogowe.
Źródło: tvn24.pl