Perypetie byłego policjanta. Najpierw ukradł radiowóz, później awanturował się w siłowni i restauracji 

W niedzielę (29 stycznia) policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z hoteli, gdzie agresywny mężczyzna awanturował się, ze rzucał krzesłami i niszczył mienie, zagrażając bezpieczeństwu innych osób. Na widok zbliżających się policjantów rzucił się do ucieczki, obiegł budynek, dobiegł do zaparkowanego radiowozu, uruchomił silnik i uciekł w kierunku Wrocławia. Skorzystał z bezkluczykowego systemu, wystarczyło, że pilot do samochodu był w pobliżu.