Wyprzedzanie na łuku i podwójnej ciągłej. Bmw ledwo zmieściło się między dwoma autami

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie z okolic Oleśnicy (Dolnośląskie), gdzie doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Auto pani Katarzyny - na łuku drogi oraz podwójnej ciągłej - zostało wyprzedzone przez kierowcę, który nieomal doprowadził do zderzenia z innym pojazdem jadącym z naprzeciwka.

Autorka nagrania: to się nazywa brawura na drodze

- Wyprzedzał nie zważając na podwójną linię ani na to, że z naprzeciwka nadjeżdża samochód. Swoim manewrem zmusił mnie i kierowcę z drugiego auta do zjechania na pobocze. W przeciwnym razie doszłoby do poważnego wypadku. To się nazywa brawura na drodze. Dużo jeżdżę i niestety takie sytuacje to codzienność. Mam wrażenie, że mandaty i ostrzeżenia nic nie dają - relacjonowała kobieta.