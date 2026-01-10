To była rutynowa kontrola drogowa. Będzie ekstradycja do Niemiec

Do zatrzymania 30 latka doszło na autostradzie A4 na wysokości Oleśnica Mała Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu podczas rutynowej kontroli drogowej przeprowadzonej na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych - Oleśnica Mała przyległym do odcinka autostrady A4. Podczas sprawdzania kierującego samochodem osobowym marki Ford policjanci ustalili, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną. Jak wynikało z informacji umieszczonych w policyjnych bazach danych, 30-latek jest sprawcą przestępstwa przeciwko zdrowiu i na tej podstawie należy go zatrzymać i wykonać procedurę ekstradycji.

Tymczasowy areszt i oczekiwanie na ekstradycję

Jak informuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oławie, 30-letni mieszkaniec województwa opolskiego został zatrzymany i doprowadzony do komendy. - Następnie mężczyzna został doprowadzony do prokuratury we Wrocławiu, a później do sądu, który zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres jednego miesiąca. Zgodnie z postanowieniem sądu zatrzymany zostanie wydany z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Niemiec - do dyspozycji Sądu Rejonowego w Hamburgu - celem wykonania prawomocnie zasądzonego wyroku - przekazuje asp. szt. Wioletta Polerowicz. Dodaje, że dalsze czynności w sprawie są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami.