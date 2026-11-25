Ze sprzątanych mieszkań ginęły gotówka, biżuteria i monety
Pod koniec listopada funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy (Dolnośląskie) zatrzymali 53-latkę, którą podejrzewali o kradzieże wartościowych przedmiotów. Kobieta zatrudniała się jako sprzątaczka. Wykorzystując zaufanie właścicieli oraz wiedzę, gdzie przechowują cenne przedmioty, miała notorycznie kraść.
Drogocenne przedmioty znikały w różnych miejscach i w różnych odstępach czasowych. Ginęły: gotówka, biżuteria, monety, markowa odzież, a nawet elementy wyposażenia i dekoracji wnętrz.
Duże straty
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy aspirant Karolina Walczak podała, że dochodzenie w tej sprawie trwało kilka lat, a straty poniesione przez pokrzywdzonych sięgają kwoty kilkuset tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalają dokładnie, które przedmioty znalezione u kobiety pochodzą z przestępstwa.
53-latka usłyszała zarzuty kradzieży, w tym kradzieży mienia o znacznej wartości. Grozi jej kara do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.