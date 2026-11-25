Wrocław Ze sprzątanych mieszkań ginęły gotówka, biżuteria i monety Damian Nowicki |

Sprzątaczka przez lata okradała swoich pracodawców. Straty wyceniono na kilkaset tysięcy złotych Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

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Pod koniec listopada funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy (Dolnośląskie) zatrzymali 53-latkę, którą podejrzewali o kradzieże wartościowych przedmiotów. Kobieta zatrudniała się jako sprzątaczka. Wykorzystując zaufanie właścicieli oraz wiedzę, gdzie przechowują cenne przedmioty, miała notorycznie kraść.

Drogocenne przedmioty znikały w różnych miejscach i w różnych odstępach czasowych. Ginęły: gotówka, biżuteria, monety, markowa odzież, a nawet elementy wyposażenia i dekoracji wnętrz.

Sprzątaczka przez lata miała okradać swoich pracodawców Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

Duże straty

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy aspirant Karolina Walczak podała, że dochodzenie w tej sprawie trwało kilka lat, a straty poniesione przez pokrzywdzonych sięgają kwoty kilkuset tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalają dokładnie, które przedmioty znalezione u kobiety pochodzą z przestępstwa.

53-latka usłyszała zarzuty kradzieży, w tym kradzieży mienia o znacznej wartości. Grozi jej kara do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.