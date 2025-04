Zastrzelił dwóch policjantów. Ruszył proces tych, którzy nie zabrali mu broni

Oleśnica. Konwojowany miał broń, zastrzelił policjantów. Ruszył proces policjantów Źródło: TVN24

W Sądzie Rejonowym w Oleśnicy ruszył proces trzech policjantów, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków w związku z zabójstwem dwóch funkcjonariuszy tej formacji. Zatrzymany przez nich 44-letni Maksymilian F. miał ukrytą broń, z której zastrzelił dwóch policjantów, którzy go konwojowali.

Do tragicznego zdarzenia doszło 1 grudnia 2023 r. we Wrocławiu. Maksymilian F. podczas transportu z komisariatu do policyjnego aresztu wyjął broń i oddał strzały w kierunku dwóch funkcjonariuszy, którzy z nim jechali. Jak się okazało, mężczyzna cały czas miał przy sobie broń. Ani podczas zatrzymania, ani w komisariacie nikt nie zorientował się, że ją posiada. Strzały oddane w kierunku policjantów okazały się śmiertelne.

"Zaniechano odpowiedniego sprawdzenia"

W marcu 2024 roku Prokuratura Krajowa przedstawiła trzem funkcjonariuszom Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna zarzuty niedopełnienia obowiązków podczas zatrzymania i doprowadzenia Maksymiliana F. do właściwego komisariatu policji, czym działali na szkodę interesu prywatnego i publicznego.

- Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy w związku z czynnościami wykonywanymi wobec osoby zatrzymanej. Polegało ono na tym, że zaniechano odpowiedniego sprawdzenia prewencyjnego osoby zatrzymanej, w wyniku czego nie ujawniono przy niej między innymi jednostki broni palnej - mówi prokurator Tomasz Krzesiewicz z dolnośląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Czyny im zarzucone zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci pojawili się w środę w sądzie. Ich proces jest utajniony. Wobec każdego z nich prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozoru policji polegającego na zakazie wzajemnego kontaktowania się.

Główny oskarżony na obserwacji

Maksymilian F. został zatrzymany 2 grudnia 2023 r. rano po obławie. Prokurator przedstawił mu zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów, które w toku śledztwa zostały zmienione na zabójstwo policjantów. Maksymilianowi F. grozi kara dożywocia. Wcześniej F. był poszukiwany listem gończym, miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo.

Od grudnia ubiegłego roku Maksymilian F. przebywa w areszcie. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecydował o skierowaniu podejrzanego na obserwację sądowo-psychiatryczną. W sprawie Maksymiliana F. trwa postępowanie przygotowawcze. Po obserwacji psychiatrycznej prokuratura będzie podejmowała kolejne decyzje. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie gotowy akt oskarżenia.