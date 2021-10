Zaatakował ich bez powodu. Ciężko raniona nożem kobieta zmarła. Mąż, który jej bronił, jest w szpitalu

Nie żyje 45-letnia kobieta zaatakowana w piątek wieczorem przez nożownika na jednej z ulic w Oleśnicy (Dolnośląskie). Jej mąż - również poważnie raniony - przebywa obecnie w szpitalu. Sprawca usłyszał już zarzuty, przyznał się do użycia noża, ale twierdzi, że nie chciał nikogo zabić. Rzeczniczka wrocławskiej prokuratury przekazuje, że podejrzany nie miał motywu. - Przypadkowo spotkał kobietę i mężczyznę, opluł ich samochód i doszło do sprzeczki - mówi.

Do zdarzenia doszło w piątek około 19 na ulicy Krzywoustego. Jak tłumaczyła w sobotę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Dziewońska, atak był przypadkowy, a sprawca nie znał ofiar.

Kobieta nie żyje

Mężczyznę przetransportowano do szpitala we Wrocławiu, natomiast kobieta przeszła operację w Oleśnicy. - Trafiła do nas w stanie ogólnym ciężkim, we wstrząsie krwotocznym. Miała kilka ran jamy brzusznej. To były poważne, głębokie rany - mówiła jeszcze w sobotę po południu Gizela Jagielska, lekarka, która operowała 45-latkę.