Gizela Jagielska odchodzi z kierownictwa szpitala. "Dalej pracuję jako lekarz"

Oleśnica. Grzegorz Braun wtargnął do szpitala. Wypowiedzi uczestników Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ginekolożka Gizela Jagielska potwierdziła swoją rezygnację ze stanowiska zastępczyni dyrektora ds. medycznych w szpitalu w Oleśnicy. Nie będzie już pełnić funkcji kierowniczej, ale nadal pracuje jako lekarka.

- Nie jest prawdą, że odchodzę całkowicie ze szpitala w Oleśnicy. Rezygnuję tylko z pewnych funkcji pełnionych w tym szpitalu - podkreśla Jagielska.

Jej decyzja na piśmie wpłynęła już do zarządu szpitala, co potwierdził na posiedzeniu poniedziałkowej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego główny księgowy placówki Paweł Nakonieczny. - Złożyła prośbę do pani dyrektor o zmianę funkcji i zakresu wykonywanych przez siebie obowiązków, co zostanie przez panią dyrektor rozpatrzone i w stosownym terminie pani wicedyrektor przekazane - powiedział podczas posiedzenia.

- Moja decyzja nie ma nic wspólnego z ich akcjami. Nie robią już na mnie żadnego wrażenia - powiedziała Jagielska "Gazecie Wyborczej".

W ten sposób lekarka odniosła się do wpisu Kai Godek, aktywistki antyaborcyjnej, opublikowanego na platformie X.

- Gizela Jagielska złożyła rezygnację ze szpitala w Oleśnicy. Kobieta, która zabiła małego Felka zastrzykiem dosercowym z chlorku potasu. Kobieta, która przyjmowała do Oleśnicy do aborcji dzieci, którym inni lekarze, w innych miejscach w całej Polsce chcieli udzielić pomocy - powiedziała Godek.

GIZELA JAGIELSKA ZŁOŻYŁA REZYGNACJĘ ZE SZPITALA W OLEŚNICY!



Presja ma sens! Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w obronę dzieci w Oleśnicy i w całej Polsce.



Dziękuję za przychodzenie na Publiczny Różaniec o zatrzymanie aborcji, nagłaśnianie sprawy, pokaz filmu "Miało nie… pic.twitter.com/nJs6Yp5n3F — Kaja Godek 🇵🇱 (@GodekKajaU) June 30, 2025 Rozwiń

Działaczka pro-life, informując o rezygnacji Gizeli Jagielskiej, nie wspomniała, że dotyczy jedynie funkcji wicedyrektorki, a nie całkowitego odejścia z pracy.

Jagielska zaznaczyła, że jej decyzja nie miała związku ze śledztwem wszczętym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu w sprawie wykonanego zabiegu przerwania ciąży.

Braun wtargnął do szpitala i uniemożliwiał pracę ginekolożki

W połowie kwietnia ówczesny kandydat na prezydenta RP Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) próbował dokonać "zatrzymania obywatelskiego" w szpitalu w Oleśnicy pracującej tam ginekolożki Gizeli Jagielskiej. Lekarka, relacjonując, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu, powiedziała, że Grzegorz Braun "wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził mi drogę z jakimiś nieznanymi mi ludźmi i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym, nie pozwalając mi wykonywać obowiązków lekarza przez ponad godzinę".

W związku z dotyczącymi tego zdarzenia doniesieniami medialnymi i z informacjami przekazanymi przez policję Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy wszczęła postępowanie. Obecnie zajmują się nim śledczy z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Dotyczy pozbawienia wolności lekarki. Prowadzone jest też postępowanie mające wyjaśnić, czy w trakcie zdarzenia nie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej lekarki i do jej znieważenia.