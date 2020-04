Dzieci zgłosiły, że ojciec wpadł w furię i skatował królika. Same uciekły przez okno

"Czasami dostajemy takie wiadomości, że przechodzą nas dreszcze" - napisała na facebooku wrocławska Ekostraż. Do wolontariuszy zwróciły się dzieci, które były świadkami przemocy wobec swojego pupila. Rodzinie, przed agresją - pisze Ekostraż - udało się uciec przez okno. W domu zostało bezbronne zwierzę.

- Nasz patrol w poniedziałek wieczorem interweniował i zabrał zwierzę. Ta rodzina uciekła z mieszkania przed ojcem, który znęcał się nad domownikami, a potem w tej agresji pobił królika. Po zgłoszeniu przemocy domowej policjanci zatrzymali mężczyznę, a rodzina mogła wrócić do domu - powiedziała Honorata Kołodziejska-Karaś z Ekostraży.

Wola życia

Wydawało się, że nie ma już dla niego ratunku. W klinice weterynaryjnej rozważano uśpienie królika, ukrócenie jego cierpień. Zauważono jednak, że porusza tylnymi kończynami, ma zachowane czucie. Rokowania są ostrożne, ale pozytywne. Czeka go operacja chirurgicznego usztywnienia złamanego kręgosłupa. Jeśli wszystko się powiedzie, do końca życia będzie jednak w jakimś stopniu niepełnosprawny.

Kołodziejska-Karaś zapowiedziała, że gdy znane będą wyniki obdukcji, Ekostraż zgłosi do prokuratury fakt znęcania się nad zwierzęciem.

Ojciec aresztowany

Aleksandra Pieprzycka, oficer prasowy policji w Oleśnicy potwierdziła zatrzymanie 40-letniego mężczyzny. Usłyszał on zarzut znęcania się nad bliskimi. Kilka dni wcześniej - jak informuje policjantka - usłyszał też zarzuty kradzieży i włamań do pomieszczeń gospodarczych na ogródkach działkowych.

- Na wniosek prokuratury mężczyzna został przez sąd tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Jeśli w jego sprawie pojawi się zawiadomienie o znęcaniu nad zwierzęciem, to dołączymy je do tego postępowania - powiedziała Pieprzycka. Za znęcanie i przemoc domową wobec bliskich oraz kradzieże z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.