Brutalny atak nastolatków na pracowników sklepu. Trzy osoby zatrzymane

Do zdarzenia doszło w piątek (12 stycznia) wieczorem w jednym ze sklepów przy ulicy Kochanowskiego w Oleśnicy. Młoda dziewczyna, chciała kupić napój energetyczny. Pracownica sklepu poprosiła ją o dowód tożsamości. Klientka zareagowała agresywnie, doszło do szarpaniny.

Brutalny atak na sprzedawców

Trzy osoby zatrzymane

- Policjanci wykonali niezbędne czynności co do ustalenia i zatrzymania sprawców. Wczoraj (w sobotę - red.) te osoby zostały zatrzymane - informuje starszy aspirant Bernadeta Pytel z policji w Oleśnicy. - Dwie osoby widoczne na nagraniu to osoby niepełnoletnie, nie skończyły 17. roku życia, wstępnie zostały im przedstawione zarzuty rozboju, obie zostały umieszczone w policyjnej izbie dziecka. Trzecia z zatrzymanych osób - 18-letni mężczyzna - wstępnie usłyszał zarzut pomocnictwa w rozboju. Ten mężczyzna został umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych - dodaje policjantka. Bernadeta Pytel przekazuje, że czynności nadzoruje prokurator i Sąd Rejonowy w Oleśnicy. W poniedziałek mają zapaść dalsze decyzje co do zatrzymanych osób.