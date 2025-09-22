Auto uderzyło w przystanek i stanęło w płomieniach

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 22 września, około godziny 8 na drodze krajowej nr 25.
"Kierujący pojazdem marki Subaru, jadąc od Międzyborza w kierunku Oleśnicy, z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w betonowy przystanek autobusowy, po czym pojazd stanął w ogniu. Niestety, kierowca poniósł śmierć na miejscu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy.
W chwili zdarzenia nikt nie przebywał na przystanku autobusowym.
Utrudnienia w ruchu
Na miejscu wciąż trwają czynności służb. Droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczone są objazdy, policjanci kierują ruchem.
