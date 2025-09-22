Logo strona główna
Wrocław

Auto uderzyło w przystanek i stanęło w płomieniach

Zjechał z drogi, uderzył w przystanek, zginął w płomieniach
Do zdarzenia doszło w powiecie oleśnickim (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Kierowca subaru jadący w stronę Oleśnicy (woj. dolnośląskie) z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i z impetem uderzył w betonowy przystanek autobusowy. Chwilę później samochód stanął w ogniu. Mężczyzna zginął na miejscu. Trasa jest całkowicie zablokowana.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 22 września, około godziny 8 na drodze krajowej nr 25.

"Kierujący pojazdem marki Subaru, jadąc od Międzyborza w kierunku Oleśnicy, z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w betonowy przystanek autobusowy, po czym pojazd stanął w ogniu. Niestety, kierowca poniósł śmierć na miejscu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy.

W chwili zdarzenia nikt nie przebywał na przystanku autobusowym.

Źródło: KP PSP w Oleśnicy
Utrudnienia w ruchu

Na miejscu wciąż trwają czynności służb. Droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczone są objazdy, policjanci kierują ruchem.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Oleśnicy

Oleśnica Województwo dolnośląskie Wypadek
METEO
