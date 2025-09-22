Auto uderzyło w przystanek i stanęło w płomieniach

Do zdarzenia doszło w powiecie oleśnickim (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 22 września, około godziny 8 na drodze krajowej nr 25.

"Kierujący pojazdem marki Subaru, jadąc od Międzyborza w kierunku Oleśnicy, z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w betonowy przystanek autobusowy, po czym pojazd stanął w ogniu. Niestety, kierowca poniósł śmierć na miejscu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy.

W chwili zdarzenia nikt nie przebywał na przystanku autobusowym.

Auto uderzyło w przystanek i stanęło w ogniu Auto uderzyło w przystanek na DK25 Źródło: KP PSP w Oleśnicy Auto uderzyło w przystanek i stanęło w ogniu Źródło: KPP w Oleśnicy Tragiczny wypadek na DK25 Źródło: KPP w Oleśnicy Zjechał z drogi, uderzył w przystanek, zginął w płomieniach Źródło: KP PSP w Oleśnicy

Utrudnienia w ruchu

Na miejscu wciąż trwają czynności służb. Droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczone są objazdy, policjanci kierują ruchem.

Auto uderzyło w przystanek i stanęło w ogniu Źródło: KPP w Oleśnicy