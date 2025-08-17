76-latek potrącił trzy dziewczynki na pasach

Do potrącenia doszło na ulicy Wały Jagiellońskie w Oleśnicy, w niedzielę około godziny 13.
- 76-letni kierujący pojazdem nie ustąpił pierwszeństwa trzem prawidłowo idącym dziewczynkom w wieku 5, 7 i 15 lat – przekazała oficer prasowa KPP w Oleśnicy aspirant sztabowa Bernadeta Pytel. Jak ustaliła policja, mężczyzna nie miał prawa jazdy kategorii pozwalającej na kierowanie samochodem osobowym.
Dziewczynki trafiły do szpitala we Wrocławiu, ich stan zdrowia zaważy na tym, czy policja będzie traktować zdarzenie jako przestępstwo czy wykroczenie. Na razie kierowca stracił prawo jazdy.
