Wrocław

76-latek potrącił trzy dziewczynki na pasach

Kierowca potrącił trzy dziewczynki
Oleśnica (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Starszy mężczyzna wsiadł za kółko mimo braku uprawnień, nie ustąpił pierwszeństwa pieszym i potrącił trzy dziewczynki – podaje policja. Dzieci trafiły do szpitala, policja zatrzymała prawo jazdy mężczyzny.

Do potrącenia doszło na ulicy Wały Jagiellońskie w Oleśnicy, w niedzielę około godziny 13.

- 76-letni kierujący pojazdem nie ustąpił pierwszeństwa trzem prawidłowo idącym dziewczynkom w wieku 5, 7 i 15 lat – przekazała oficer prasowa KPP w Oleśnicy aspirant sztabowa Bernadeta Pytel. Jak ustaliła policja, mężczyzna nie miał prawa jazdy kategorii pozwalającej na kierowanie samochodem osobowym.

Kierowca potrącił trzy dziewczynki
Kierowca potrącił trzy dziewczynki
Źródło: KPP Oleśnica

Dziewczynki trafiły do szpitala we Wrocławiu, ich stan zdrowia zaważy na tym, czy policja będzie traktować zdarzenie jako przestępstwo czy wykroczenie. Na razie kierowca stracił prawo jazdy.

Autorka/Autor: wini

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Oleśnica

