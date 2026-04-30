Wrocław Po wyroku zniknął na 14 lat. Zmienił tożsamość i wygląd

Po 14 latach ukrywania się wpadł w ręce dolnośląskich "łowców głów" Źródło: Dolnośląska policja

Był poszukiwany, od 2012 roku, kiedy to sąd skazał go na 2,5 roku więzienia. Mężczyzna był związany ze środowiskiem przestępczym zajmującym się m.in. handlem narkotykami, pobiciami i rozbojami. Jednym z najpoważniejszych czynów było brutalne pobicie z użyciem noża. Pokrzywdzony doznał wówczas ciężkich obrażeń brzucha.

Uciekł i zmienił wygląd

Po wyroku mężczyzna zerwał wszelkie kontakty z rodziną i wyjechał za granicę. Przybrał nową tożsamość i zmienił wygląd. Z dostępnych wówczas informacji wynikało, że może przebywać na terenie Wielkiej Brytanii, jednak po pewnym czasie ten ślad się urwał.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału poszukiwań i identyfikacji osób dolnośląskiej komendy. Ustalili nową tożsamość mężczyzny, a także to, że przeszedł operacje chirurgii plastycznej, usuwając charakterystyczne blizny.

Liczył, że doczeka przedawnienia

Mężczyzna przyjeżdżał kilka razy do Polski, ale zawsze był ostrożny i unikał kontaktu nawet z rodziną oraz bliskimi.

Przełom nastąpił, gdy policjanci ustalili, że mężczyzna przebywa na terenie Dolnego Śląska. Ostatnim miejscem jego pobytu był powiat wałbrzyski, skąd przeniósł się na krótko do Oławy.

Tam też został zatrzymany przez dolnośląskich "łowców głów".

Poszukiwany od 14 lat zatrzymany Źródło: Dolnośląska policja

"Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Liczył, że doczeka momentu przedawnienia karalności za czyny, których dokonał" - informuje dolnośląska policja.

Trafił już do więzienia.

