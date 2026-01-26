Podczas kąpieli stracił przytomność

Atakuje po cichu i jest śmiertelnie niebezpieczny ["Fakty po Południu"] Źródło: Fakty po południu

Do zatrucia tlenkiem węgla doszło w niedzielę, 25 stycznia, w godzinach popołudniowych w jednym z mieszkań w Oławie. Pomoc wezwała kobieta, która poinformowała, że jej 28-letni syn zasłabł w łazience podczas kąpieli.

Zaniepokoiło ją to, że długo nie wychodził, a pod drzwiami szczekał pies. Gdy weszła do łazienki, mężczyzna był już nieprzytomny

Na miejsce skierowano policjantów, zespół ratownictwa medycznego oraz strażaków.

"Podczas interwencji poszkodowany odzyskał przytomność. Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w celu dalszej diagnostyki" - informuje oławska policja.

Potwierdzili ulatnianie się czadu

W trakcie interwencji strażacy sprawdzili lokal i potwierdzili, że przyczyną zdarzenia był ulatniający się z piecyka gazowego tlenek węgla.

W mieszkaniu przebywało także dziewięciomiesięczne dziecko, które zostało zabrane w bezpieczne miejsce przez członka rodziny.

Dziecko również zostało przetransportowane na SOR w celu wykonania badań kontrolnych.

Tlenek węgla to bezwonny, niewidoczny gaz, który może w kilka minut spowodować utratę przytomności i śmierć. W sezonie grzewczym ryzyko zatruć czadem rośnie, dlatego policja przypomina m.in. o montażu czujników czadu.

