Wędkarz zauważył ciało dryfujące w Odrze. To poszukiwany od kilkunastu dni 22-latek

W Odrze, na wysokości miejscowości Stary Otok (Dolnośląskie), wyłowiono ciało młodego mężczyzny. Policja potwierdza, że to 22-latek, którego nurt rzeki porwał blisko dwa tygodnie wcześniej.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę 23 kwietnia w miejscowości Ścinawa Polska w gminie Oława. Z ustaleń policji wynikało, że 22-letni mężczyzna, będąc nad brzegiem Odry z grupą znajomych, z nieznanych przyczyn wszedł do rzeki. Natychmiast za nim udał się jego kolega, jednak nie zdążył do niego dopłynąć.