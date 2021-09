W szpitalu w Oławie nie było lekarza na SOR. "Zmagamy się z problemami kadrowymi"

W szpitalu w Oławie (Dolnośląskie) we wtorek na dyżurze nie było lekarza na oddziale ratunkowym. Szefostwo placówki zapewnia, że pomocą służyli lekarze z innych oddziałów, a całą sytuację tłumaczy brakiem pracowników. "Zmagamy się z problemami kadrowymi jak prawie każdy szpital, szczególnie powiatowy" - przyznała Anna Kotala, zastępca dyrektora oławskiego szpitala.

Informację o tym, że w oławskim szpitalu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie było we wtorek dyżurującego lekarza, a pacjenci musieli na pomoc czekać wiele godzin, otrzymaliśmy od naszego widza. Jego zdaniem ten przypadek jest "stałym procederem".

Poprosiliśmy o komentarz dyrekcję placówki. W jej imieniu odpowiedzi udzieliła nam Anna Kotala, zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych. Potwierdziła, że we wtorek dyżur na oddziale ratunkowym pełnili ratownicy i pielęgniarki. "Do godziny 15 dwóch ratowników i trzy pielęgniarki (w tym pielęgniarka oddziałowa). Po godzinie 15 na SOR pracowało dwóch ratowników i jedna pielęgniarka" - napisała w odpowiedzi na nasze pytania.