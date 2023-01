Próbowała "odbić" partnera z rąk policjantów, sama trafiła do aresztu

Policjanci z Oławy (Dolnośląskie) zatrzymali awanturującego się, nietrzeźwego mężczyznę. Jego partnerka, również pijana, chcąc odbić go z rąk policjantów, wsiadła w samochód i pojechała do komendy. Tam wszczęła awanturę, po której sama trafiła do aresztu.