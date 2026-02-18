Blisko 14 kilogramów narkotyków i gotówka. Trzej mężczyźni w areszcie

Setki tysięcy w gotówce i 14 kg narkotyków przejęte w Oławie Źródło: Dolnośląska policja

W ubiegły piątek, 13 lutego około godziny 13 na terenie kompleksu garaży przy ul. Żeromskiego w Oławie policjanci zatrzymali trzech mężczyzn. W trakcie działań funkcjonariusze znaleźli blisko 11 kilogramów marihuany oraz substancje psychotropowe w postaci 3-CMC o wadze ponad 2,6 kilograma.

Gotówka i narkotyki

Jak ustalili śledczy, z tej marihuany można przygotować ponad 70 tysięcy porcji handlowych, a z amfetaminy blisko 1040 porcji. Dodatkowo funkcjonariuszom udało się znaleźć pieniądze, blisko 200 000 zł.

Policja przejęła 14 kg narkotyków i zatrzymała trzech podejrzanych Źródło: Dolnośląska policja

W trakcie dalszych czynności okazało się, że jeden z zatrzymanych - 25-latek - był osobą poszukiwaną listem gończym przez Sąd Rejonowy w Oławie do odbycia kary 2 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności.

Wobec 30-latka oraz 41-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Teraz za posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz handel nimi grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Narkotykowy magazyn w Oławie Źródło: Dolnośląska policja

