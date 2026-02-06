Pędził, wyprzedzał na przejściu i ignorował policję. Jazda za 65 punktów karnych na nagraniu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 lutego, po godzinie 8 na drodze powiatowej w miejscowości Nadolice Wielkie. Policjanci z oławskiej grupy SPEED, będąc w nieoznakowanym radiowozie, zauważyli skrajnie niebezpieczne zachowanie kierującego pojazdem marki Volkswagen Polo.
"Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 kilometrów na godzinę - poruszał się z prędkością co najmniej 104 kilometrów na godzinę, wyprzedzał na skrzyżowaniu, wyprzedzał bezpośrednio na przejściu dla pieszych" - informuje policja w Oławie.
Dodatkowo kierowca nie stosował się do znaku zakazu wyprzedzania oraz przekraczał linię podwójną ciągłą.
Kierowca uciekał przed policją. Gdy funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, doszło do zderzenia obu pojazdów. Uszkodzony został zarówno radiowóz, jak i samochód mężczyzny, który próbował uciec.
"Spieszył się do pracy"
Po zatrzymaniu 46-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego tłumaczył policjantom, że spieszył się do pracy. Za swoją jazdę mężczyzna otrzymał łącznie 65 punktów karnych. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.
Opracowała Svitlana Kucherenko /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Oława