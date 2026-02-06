Pędził, wyprzedzał na przejściu i ignorował policję. Jazda za 65 punktów karnych na nagraniu

Jechał 104 km/h w terenie zabudowanym i seria wykroczeń Źródło: Policja Oława

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 lutego, po godzinie 8 na drodze powiatowej w miejscowości Nadolice Wielkie. Policjanci z oławskiej grupy SPEED, będąc w nieoznakowanym radiowozie, zauważyli skrajnie niebezpieczne zachowanie kierującego pojazdem marki Volkswagen Polo.

"Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 kilometrów na godzinę - poruszał się z prędkością co najmniej 104 kilometrów na godzinę, wyprzedzał na skrzyżowaniu, wyprzedzał bezpośrednio na przejściu dla pieszych" - informuje policja w Oławie.

Dodatkowo kierowca nie stosował się do znaku zakazu wyprzedzania oraz przekraczał linię podwójną ciągłą.

Policja zatrzymała kierowcę, który popełnił serię poważnych wykroczeń Źródło: Policja Oława

Kierowca uciekał przed policją. Gdy funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, doszło do zderzenia obu pojazdów. Uszkodzony został zarówno radiowóz, jak i samochód mężczyzny, który próbował uciec.

Kierowca został zatrzymany Źródło: Policja Oława

"Spieszył się do pracy"

Po zatrzymaniu 46-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego tłumaczył policjantom, że spieszył się do pracy. Za swoją jazdę mężczyzna otrzymał łącznie 65 punktów karnych. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.

65 punktów karnych dla kierowcy Źródło: Policja Oława

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok