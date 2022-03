Nastolatek wjechał rowerem na przejście dla pieszych, prosto pod koła samochodu

Do zdarzenia doszło we wtorek rano na ulicy Rybackiej. Jak widać na udostępnionym przez policję nagraniu, nastoletni cyklista (z lewej strony ekranu), jadąc chodnikiem, zbliżył się do przejścia dla pieszych. Widoczność w rejonie pasów ograniczała stojąca w korku ciężarówka. Ani rowerzysta, ani kierująca samochodem nie widzieli siebie nawzajem.

Ku przestrodze

- Apelujemy do kierujących o jazdę zgodną z przepisami i szczególną ostrożność w rejonach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów i skrzyżowań, a jeśli z jakiegoś względu mamy utrudnioną widoczność, zdejmijmy nogę z gazu. Pamiętajmy, że pośpiech prowadzi do nieostrożności i brawury, a to z kolei może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Niech zapis z monitoringu, przedstawiający całą sytuację będzie przestrogą dla wszystkich uczestników dróg - podsumowuje policjantka.