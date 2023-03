Kompletnie pijany 32-latek za kierownicą. Właśnie jechał się oświadczyć

Drogówka z Oławy na Dolnym Śląsku zatrzymała do kontroli 32-latka, który miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna miał w kieszeni pierścionek, a w samochodzie kupione chwilę wcześniej kwiaty. Policjantom tłumaczył, że właśnie jedzie się oświadczyć.

- Niezwłocznie we wskazane miejsce został skierowany patrol ruchu drogowego. Dojeżdżając na miejsce interwencji mundurowi zauważyli, jak z parkingu jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych wyjeżdża wskazany samochód, a styl prowadzenia pojazdu potwierdzał informacje ze zgłoszenia - informuje Wioletta Polerowicz, oficer prasowa policji w Oławie.

Oława. Pijany kierowca jechał się oświadczyć

Tego dnia ostatecznie do oświadczyn nie doszło. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, jego samochód odholowano na parking strzeżony, a on sam spędził noc w policyjnym areszcie. Grozi mu teraz do dwóch lat więzienia.