Zażądał wydania pieniędzy i pociągnął za spust

Do zdarzenia doszło we wtorek 11 stycznia. Jak opowiada właścicielka sklepu, mężczyzna wszedł do sklepu, aby zrobić niewielkie zakupy. - Po wyjściu kręcił się około pół godziny w pobliżu sklepu, obserwując, czy ktoś znajduje się w środku. W końcu wszedł do środka, kierując się od razu do kasy. Kupił tabletkę i zapłacił gotówką, po czym powiedział kasjerce, że to napad - relacjonuje Oktawia Wosiak.