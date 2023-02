Zdał egzamin na prawo jazdy w wieku 81 lat. "Na początku był trudnym kursantem"

Wiek to tylko liczba. Tę maksymę pan Bolesław z Brzegu (woj. opolskie) musiał wziąć sobie mocno do serca. Mężczyzna wieku 81 lat zdał egzamin na prawo jazdy. - Na początku był trudnym kursantem, miał swoje nawyki. Jednak im dłużej jeździł, tym lepiej sobie radził. Egzamin zdał bezbłędnie - mówi nam jego instruktor. Szkoła nauki jazdy - gdzie szkolił się pan Bolesław - gratuluje kierowcy w mediach społecznościowych i nazywa go "przesympatycznym nestorem" kursantów.

- Na początku był trudnym kursantem, miał swoje nawyki, które ciężko było wyplenić. Był lekko nieposłuszny - śmieje się Marek Jabłoński z Akademii Bezpiecznej Jazdy Brzeg, instruktor 81-latka.

Lekcje i egzaminy prowadzone były w Oławie, w której znajduje się najbliższy Brzegowi ośrodek ruchu drogowego. Jak się okazało, największy problem wiekowemu adeptowi sztuki jazdy samochodem przysporzył łuk. Na nim poległ kilka razy.

- Ale po pewnym czasie zaczął analizować, pracować inaczej rękoma, wdrożył całkiem inne ułożenie ciała, upłynnił swoją jazdę. Im dłużej jeździł, tym lepiej sobie radził. Opanował wszystkie elementy i za piątym podejściem zdał egzamin bezbłędnie - zaznacza Jabloński.

Samochód w automacie

"Panie Bolesławie! Przesympatyczny nestorze naszych kursantów! Gratulujemy bezbłędnie zdanego egzaminu" - napisała szkoła jazdy na swoim profilu w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączono zdjęcie szczęśliwego kierowcy.

Mężczyzna zdał egzamin w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów. To oznacza, że nie będzie mógł poruszać się autami z manualnymi przełożeniami.

- Osobom w bardziej zaawansowanym wieku łatwiej jest przygotować się do egzaminu w samochodach z automatyczną skrzynią biegów. Osoby te nie mają sprawności motorycznej i fizycznej jak 18- czy 20-latek. Ale takie historie, jak ta z panem Bolesławem, pokazują, że wiek nie jest ograniczeniem - mówi Dariusz Galik, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

- Nie jest to również odosobniony przypadek. Sam jestem egzaminatorem, kilka tam temu 78-letnia pani zakończyła u mnie egzamin z wynikiem pozytywnym. Pochwaliłem ją nawet za dobre przygotowanie i bardzo poprawną jazdę - dodaje dyrektor Galik.

Więcej badań

Po publikacji informacji w mediach społecznościowych o zaliczeniu egzaminu przez 81-latka, oprócz szeregu gratulacji pojawiły się pytania, czy nie jest to jednak zbyt zaawansowany wiek na przyznanie uprawnień do kierowania. Szef DORD uważa, że to nie wiek sam w sobie może stanowić potencjalny problem, a brak badań w późniejszych latach osób otrzymujących bezterminowe prawo jazdy w młodym wieku.

ZOBACZ MATERIAŁ "FAKTÓW" TVN: Obowiązkowe badania dla kierowców seniorów? Unia pracuje nad odpowiednimi przepisami

- Osoba posiadająca prawo jazdy powinna raz na 5-10 lat obowiązkowo przyjść do lekarza i sprawdzić stan zdrowia. Z biegiem lat powinna być przeprowadzana weryfikacja medyczna, na przykład pod kątem objawów cukrzycowych - podkreśla Galik.

- A osoby starsze w większości mają wyznaczone swoje stałe trasy - do wnuka, na cmentarz, do sklepu. Jeśli przeszły pozytywnie badania lekarskie i zdały egzamin, to nie powinny stanowić problemów na drogach - uważa szef DORD.

