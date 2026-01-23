Logo strona główna
Wrocław

Akcja "Mrozy" opróżniła schronisko. Prawie wszystkie zwierzęta znalazły stałe domy

Roluś jedynym psem czekającym na dom
Puste schronisko w Oławie. Prawie wszystkie zwierzęta znalazły dom na stale
Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława
Po apelu o pomoc w ramach akcji "Mrozy" Przystanek Przytulisko Oława (woj. dolnośląskie) w zaledwie dobę znalazł domy tymczasowe dla wszystkich zwierząt, a niemal wszystkie z nich zostały później na stałe. Zaadoptowane zostały wszystkie koty i 10 z 11 psów. Został tylko psiak Roluś, który nadal czeka na kochającą rodzinę.

Niespodziewanym sukcesem zakończyła się akcja "Mrozy" Stowarzyszenia Wolontariuszy Przystanek Przytulisko w Oławie. W ciągu zaledwie jednego dnia po publikacji apelu o domy tymczasowe dla zwierząt w mediach społecznościowych telefon w schronisku rozdzwonił się ponad 50 razy.

- 5 stycznia na naszym portalu społecznościowym ogłosiliśmy informację, że szukamy domów tymczasowych w związku z akcją "Mrozy". Tego samego dnia odebraliśmy ponad 50 telefonów od osób, które były zainteresowane pomocą - relacjonuje tvn24.pl Justyna Duszkiewicz ze Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława.

Już następnego dnia po apelu w schronisku nie było ani jednego zwierzęcia czekającego na dom tymczasowy.

- Mieliśmy puste schronisko. Wydaliśmy w sumie 11 psów i 10 kotów. Z czego 10 psiaków i 10 kotów zostaje na zawsze w domach już stałych - opowiada.

Puste schronisko w Oławie
Puste schronisko w Oławie
Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława

W praktyce oznacza to, że niemal wszystkie zwierzęta trafiły do rodzin, które zdecydowały się na adopcję.

Duszkiewicz wspomina jedną z takich rodzin, która początkowo planowała kupić psa z hodowli, jednak po zobaczeniu posta o akcji "Mrozy" zmienili zdanie i zgłosili się do schroniska jako dom tymczasowy.

- Zapewniali nas, że wezmą zwierzęta tylko do domu tymczasowego, no i po dwóch tygodniach, po naradach rodzinnych, okazało się, że piesek zostaje na zawsze. Dla nas to też fajne, że zdecydowali się jednak na adopcję - mówi wolontariuszka.

Roluś wciąż czeka na dom

Jedynym zwierzęciem, które nadal szuka domu, jest pies o imieniu Roluś. Jego obecni opiekunowie od początku informowali, że pod koniec stycznia będą musieli wyjechać, dlatego szukanie mu nowej rodziny jest koniecznością. Roluś to średniej wielkości pies, ważący około 13–14 kilogramów, w wieku 6-7 lat.

Roluś jedynym psem czekającym na dom
Roluś jedynym psem czekającym na dom
Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława

- Rolo to jest chodzący ideał. On jest bardzo grzeczny w domu i bardzo towarzyski. Jest delikatny, zachowuje czystość, uwielbia dorosłych i dzieci, uwielbia wylegiwać się na kanapie - opisuje Duszkiewicz.

Na spacerach zdarza mu się nieco pociągnąć na smyczy, ale - jak podkreśla wolontariuszka - to wszystko jest do nauki. Pies jest zaszczepiony, odrobaczony, zaczipowany, a najbliższy wtorek ma zostać wykastrowany.

Mobilizacja mieszkańców

Mieszkańcy Oławy wykazali podobną mobilizację również w 2024 roku. Wtedy schronisko przeprowadziło akcję "Powódź", która również zakończyła się sukcesem. Trzy czwarte psiaków i kociaków znalazły wtedy stały dom.

Tegoroczna akcja przerosła jednak wszystkie oczekiwania wolontariuszy. - Nie spodziewaliśmy się, że praktycznie wszystkie zwierzęta - 99 procent schroniska - opuści je na zawsze. Miłe ogromne zaskoczenie dla nas - podkreśla Duszkiewicz.

Zwierzęta ze schroniska trafiły do rodzin
Zwierzęta ze schroniska trafiły do rodzin
Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława

Dom tymczasowy to pierwszy krok do adopcji

Wolontariusze zachęcają mieszkańców, by rozważali przyjmowanie zwierząt nawet na krótki czas.

- Dla ludzi to jest też komfort psychiczny, bo już dzisiaj nie muszą powiedzieć, że tego psiaka zostawiają na zawsze. Mówimy: "niech z wami pobędzie te dwa–trzy tygodnie i jak wszystko będzie okej, podpiszemy umowę na dom stały" - tłumaczy.

pc

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława

OławaSchronisko dla zwierzątWojewództwo dolnośląskie
