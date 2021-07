Nurt Odry porwał 16-latka. Poszukiwania zakończone, nurek znalazł ciało

Zakończyła się akcja poszukiwawcza 16-latka, który w sobotni wieczór został porwany przez nurt Odry w okolicach Oławy na Dolnym Śląsku. Według relacji świadków chłopak chciał się wykąpać w rzece. W poniedziałek ratownicy wyłowili z wody ciało. A policja poinformowała: - To prawdopodobnie zaginiony nastolatek.

W poniedziałek przed południem, kiedy pogoda się poprawiła, ratownicy wrócili w to samo miejsce. - W odległości około trzystu metrów od miejsca, gdzie nastolatek wszedł do rzeki, nurek podjął z wody ciało. Prawdopodobnie jest to zaginiony 16-latek. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator, który będzie podejmował decyzję o identyfikacji zwłok - mówi Alicja Jędo, rzeczniczka oławskiej policji.