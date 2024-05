Pijany jechał na rowerze. Trafił do więzienia

W piątek 17 maja kilka minut przed godziną 20 policjanci zatrzymali do kontroli rowerzystę w Obornikach Śląskich. "Jego styl jazdy sugerował, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, jednośladem kierował 28-latek, a przypuszczenia mundurowych szybko się potwierdziły. Badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w jego organizmie" - podaje w komunikacie trzebnicka policja.

Był poszukiwany listem gończym

Sprawdzenie w policyjnych rejestrach pokazało, że mężczyzna był poszukiwany listem gończym, w celu odbycia kary pozbawienia wolności. 28-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego trafił najpierw do policyjnej celi, skąd następnie zostanie doprowadzony do aresztu we Wrocławiu.