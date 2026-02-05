Logo strona główna
Oblodzenie sparaliżowało transport. Zawieszone kursy autobusów, zamykane szkoły

Pusty przystanek w Bolesławcu
Bolesławiec
Z powodu oblodzonych dróg i marznących opadów kolejne miasta południowo-zachodniej Polski wstrzymują kursy komunikacji miejskiej i podmiejskiej, a na kluczowych liniach kolejowych doszło do przerw w ruchu. W Wielkopolsce natomiast zamkniętych jest blisko 400 szkół.

Fatalne warunki pogodowe sparaliżowały w czwartek rano transport publiczny na dużej części Dolnego Śląska i Wielkopolski. Marznące opady i oblodzone drogi sprawiły, że kolejne miasta wstrzymują kursy autobusów, a na kilku liniach kolejowych doszło do przerw w ruchu.

O problemach na swoich mediach społecznościowych poinformowało miasto Bolesławiec na Dolnym Śląsku. "Uwaga! W Bolesławcu autobusy komunikacji miejskiej nie kursują do odwołania" - czytamy.

Miejski Zakład Komunikacji ogłosiły całkowite wstrzymanie kursów komunikacji miejskiej do odwołania.

"Z powodu bardzo złych warunków pogodowych w dniu 05.02.2026 r. kursy autobusów miejskich zostały zawieszone do odwołania" - informuje Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o o w Bolesławcu.

Problemy odnotowano także w Głogowie. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. poinformowała, że z powodu śliskich i nieprzejezdnych dróg autobusy w ogóle nie wyjechały na trasy.

Utrudnienia we Wrocławiu

Bardzo trudna sytuacja panuje również w stolicy Dolnego Śląska. Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, marznące opady spowodowały gołoledź na jezdniach, chodnikach i przystankach, mimo nieprzerwanej pracy służb.

We Wrocławiu marznące opady spowodowały liczne utrudnienia: zablokowana jest ul. Mydlana przy dawnym Volvo, gdzie oblodzony parking uniemożliwia przejazd i zmusza autobusy do omijania przystanków zakładowych. Na ul. Górniczej śliska jezdnia i kolizja autobusu doprowadziły do zamknięcia trasy i skierowania linii 136 objazdem przez ul. Lotniczą, al. Śląską i ul. Pilczycką. Dodatkowo bardzo złe warunki na trasach podmiejskich wymusiły wstrzymanie kursów m.in. w kierunku Miękini, Kątów Wrocławskich i Czernicy.

Pusty przystanek we Wrocławiu
Pusty przystanek we Wrocławiu
Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

O problemach poinformował także Związek Powiatowo‑Gminny Powiatu Żagańskiego, który najpierw zawiesił wszystkie połączenia do godziny 10:00, a następnie przedłużył decyzję do godziny 12:00.

"Drogi wciąż są oblodzone. Nie podróżujcie jeśli nie musicie. Stale monitorujemy sytuację drogową" - czytamy w komunikacie.

W powiecie żagańskim zamknięte są także wszystkie placówki szkolne.

Koleje również zmagają się z oblodzeniem sieci trakcyjnej

Trudne warunki pogodowe mocno uderzyły także w transport kolejowy. Jak przekazał Karol Jakubowski z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, najpoważniejsza sytuacja występuje obecnie właśnie na Dolnym Śląsku.

- Mamy przerwy w ruchu na linii kolejowej Legnica - Rudna - Gwizdanów, Węgliniec - Bielawa, Węgliniec - Gierałtów - Wykroty. Przyczyną tych trudności są marznące opady, które powodują oblodzenia na sieci trakcyjne. Na miejscu pracują służby, aby pozbyć się lodu z sieci trakcyjnej - przekazał.

PLK zaznaczają, że ta sytuacja może mieć wpływ na inne pociągi, bo jest to sieć naczyń połączonych.

Zamknięte szkoły

Wielkopolskie kuratorium oświaty poinformowało nas, że w całym województwie zamknięte są 394 szkoły, a w 80 działa nauka zdalna.

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Miasto Bolesławiec

Województwo dolnośląskiewojewództwo lubuskie
