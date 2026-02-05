Opóźnione pociągi na stacji Szczecin Główny Źródło: TVN24

W czwartek, 5 lutego, niekorzystne warunki pogodowe i oblodzenie sieci trakcyjnej powodują poważne utrudnienia w ruchu kolejowym.

"W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz przechodzeniem frontu pogodowego na terenie całej Polski mogą występować utrudnienia w kursowaniu pociągów PKP Intercity. Możliwe są opóźnienia oraz zmiany w organizacji ruchu" - poinformowało PKP Intercity.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na Dolnym Śląsku.

- W całej Polsce problemów nie mamy, mamy problem głównie na terenie województwa dolnośląskiego, tam marznące opady spowodowały przerwy w ruchu pociągów na kilku liniach Lubań-Gierałtów, Węgliniec - Bielawa. Cały czas pracujemy nad tym, żeby je udrożnić. Tam na miejscu pracują specjalne pociągi, które zrywają lód z sieci trakcyjnej, dzięki temu możliwe jest przywrócenie przejezdności - mówi Karol Jakubowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe.

Jak dodaje PKP, przewoźnicy mają również trudności z uruchomieniem części składów. W efekcie na tory wyjeżdża mniej pociągów, co stanowi dodatkowe utrudnienie dla pasażerów

Lód na sieci trakcyjnej blokuje ruch pociągów

- W tym momencie oblodzenie sieci trakcyjnej spowodowało, że nie ma możliwości prowadzenia ruchu pomiędzy stacjami Głogów- Rudna - Gwizdanów, Rudna - Gwizdanów - Lubin, Węgliniec - Gierałtów w kierunku Lubania. W samej stacji Głogów ruch prowadzony jest po jednym torze. Na stacji Rawicz również występują problemy, w związku z tym, że pociągi nocowały na bocznicach i nie mają na pantografie napięcia - informuje tvn24.pl Andrzej Padniewski z Kolei Dolnośląskich.

W Głogowie wcześnie rano niektóre pociągi nie mogły ruszyć, bo po prostu przymarzły do torów.

Dodatkowo autobusy komunikacji zastępczej, które jeżdżą od Trzebnicy do Wrocławia-Zakrzów pomijają miejscowość Brochocin, ponieważ tamtejsza droga jest oblodzona.

Problem występuje także w Szczecinie

Na stacji Szczecin Główny opóźnionych jest obecnie siedem pociągów, głównie tych kończących tutaj swój bieg. Największe opóźnienia dotyczą składów z Zakopanego oraz z Wrocławia Głównego - dwa z nich mają 185 i 150 minut poślizgu.

Wśród odjazdów najpóźniej ruszy pociąg do Świnoujścia, opóźniony o około 140 minut. Niewielkie, około dwudziestominutowe opóźnienia występują też na kierunkach do Poznania i Przemyśla.

