Wrocław

Oblodzenie paraliżuje kolej. Wielogodzinne opóźnienia w całej zachodniej Polsce

Pociągi stoją w Szczecinie
Opóźnione pociągi na stacji Szczecin Główny
Źródło: TVN24
Intensywne oblodzenie sparaliżowało ruch pociągów na Dolnym Śląsku. PKP Intercity ostrzega przed opóźnieniami i zmianami w organizacji przejazdów, a Koleje Dolnośląskie informują o zablokowanych odcinkach, ograniczonym ruchu na stacjach i problemach z uruchomieniem składów. W Głogowie wcześnie rano niektóre pociągi nie mogły się ruszyć, bo po prostu przymarzły do torów.

W czwartek, 5 lutego, niekorzystne warunki pogodowe i oblodzenie sieci trakcyjnej powodują poważne utrudnienia w ruchu kolejowym.

"W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz przechodzeniem frontu pogodowego na terenie całej Polski mogą występować utrudnienia w kursowaniu pociągów PKP Intercity. Możliwe są opóźnienia oraz zmiany w organizacji ruchu" - poinformowało PKP Intercity.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na Dolnym Śląsku.

- W całej Polsce problemów nie mamy, mamy problem głównie na terenie województwa dolnośląskiego, tam marznące opady spowodowały przerwy w ruchu pociągów na kilku liniach Lubań-Gierałtów, Węgliniec - Bielawa. Cały czas pracujemy nad tym, żeby je udrożnić. Tam na miejscu pracują specjalne pociągi, które zrywają lód z sieci trakcyjnej, dzięki temu możliwe jest przywrócenie przejezdności - mówi Karol Jakubowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe.

Opóźnienia w kursowaniu pociągów
Opóźnienia w kursowaniu pociągów
Źródło: TVN24

Jak dodaje PKP, przewoźnicy mają również trudności z uruchomieniem części składów. W efekcie na tory wyjeżdża mniej pociągów, co stanowi dodatkowe utrudnienie dla pasażerów

Lód na sieci trakcyjnej blokuje ruch pociągów

- W tym momencie oblodzenie sieci trakcyjnej spowodowało, że nie ma możliwości prowadzenia ruchu pomiędzy stacjami Głogów- Rudna - Gwizdanów, Rudna - Gwizdanów - Lubin, Węgliniec - Gierałtów w kierunku Lubania. W samej stacji Głogów ruch prowadzony jest po jednym torze. Na stacji Rawicz również występują problemy, w związku z tym, że pociągi nocowały na bocznicach i nie mają na pantografie napięcia - informuje tvn24.pl Andrzej Padniewski z Kolei Dolnośląskich.

W Głogowie wcześnie rano niektóre pociągi nie mogły ruszyć, bo po prostu przymarzły do torów.

Tłumy pasażerów czekające na przyjazd pociągów we Wrocławiu
Tłumy pasażerów czekające na przyjazd pociągów we Wrocławiu
Źródło: TVN24

Dodatkowo autobusy komunikacji zastępczej, które jeżdżą od Trzebnicy do Wrocławia-Zakrzów pomijają miejscowość Brochocin, ponieważ tamtejsza droga jest oblodzona.

Problem występuje także w Szczecinie

Na stacji Szczecin Główny opóźnionych jest obecnie siedem pociągów, głównie tych kończących tutaj swój bieg. Największe opóźnienia dotyczą składów z Zakopanego oraz z Wrocławia Głównego - dwa z nich mają 185 i 150 minut poślizgu.

Opóźnienia pociągów w Szczecinie
Opóźnienia pociągów w Szczecinie
Źródło: TVN24

Wśród odjazdów najpóźniej ruszy pociąg do Świnoujścia, opóźniony o około 140 minut. Niewielkie, około dwudziestominutowe opóźnienia występują też na kierunkach do Poznania i Przemyśla.

Pociągi stoją w Szczecinie
Pociągi stoją w Szczecinie
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

