Wieczór panieński zakończył się tragedią. Kobieta wypadła z wagonika kolejki, zmarła w szpitalu

Do tragicznego zdarzenia doszło w Nysie na Opolszczyźnie. Jedna z uczestniczek wieczoru panieńskiego, w trakcie przejazdu kolejką, wypadła z pierwszego wagonika i została najechana kołami drugiego. 36-latki nie udało się uratować, zmarła w szpitalu.

16 lipca grupa ośmiu kobiet świętowała wieczór panieński jednej z nich. Panie miały jechać wynajętą wcześniej imitacją kolejki (ciągnik plus dwa wagoniki) ze Skorochowa do Nysy.

Między godziną 21 a 22 kolejka dojechała do ulicy Krzywoustego w Nysie. Tam doszło do tragedii. 36-letnia mieszkanka Nysy wypadła z wagonika.

36-latka nie żyje

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedna z uczestniczek imprezy, najprawdopodobniej na skutek swojego nieostrożnego zachowania, wypadła z jednej przyczepy i została najechana kołami drugiej. Jadący kolejką, widząc, co się wydarzyło, dawali znaki kierującemu, by się zatrzymał. Przystąpiono do udzielenia pomocy, wezwano pogotowie. Kobieta zmarła w szpitalu - mówi Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.