Obwodnicą pod prąd. O włos od czołowego zderzenia

Przytomnie w tej sytuacji zachował się kierowca ciężarówki. Widząc jadący pod prąd samochód, odbił w prawo na pas awaryjny, robiąc miejsce dla wyprzedzającego go kierowcy. Ten również wykazał się dobrym wyczuciem odległości, mieszcząc się między dwoma znacznie większymi samochodami.

- Kierujący powiedział, że sam nie wie, jak on to zrobił, że uniknął zderzenia. To był impuls, instynkt, może doświadczenie - przyznaje Tomasz Hankus ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze.