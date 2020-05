W rzece Kwisie znaleziono ciało małego dziecka. "Najprawdopodobniej to poszukiwany Kacper"

Miejsce sprawdzane już wcześniej. Teraz pomogła kamera

W sobotę rano w rzece znaleziono ciało małego chłopca. - W piątek zawodowy płetwonurek, który jednocześnie jest biegłym sądowym, wskazał w wodzie miejsce, które jego zdaniem należało dokładniej sprawdzić. W sobotę rano wrócił na miejsce z policją wodną. I to właśnie w tym miejscu znaleziono ciało chłopca - mówi Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. I dodała, że by zyskać pewność, należy przeprowadzić czynności z udziałem prokuratora. - Jednak na ten moment możemy wskazać, że jest to najprawdopodobniej zaginiony Kacper z Nowogrodźca - poinformowała policjantka. Okazuje się, że miejsce, w którym znaleziono ciało dziecka, było już sprawdzane w trakcie akcji poszukiwawczej. - Poszukiwania w wodzie są jednymi z najtrudniejszych. I choć Kwisa wydaje się niewielką rzeką, to jest ona bardzo trudna - podkreśla Kublik-Rościszewska. Z pomocą ludziom przyszła technika. - Kamera, z którą zawodowy płetwonurek wszedł do wody, wskazała miejsca trudno dostępne dla ludzkiego oka i wszystko wskazywało na to, że te miejsca należy sprawdzić. Jednym z nich było właśnie to, w którym znaleziono chłopca - relacjonuje policjantka. W trakcie poszukiwań sprawdzono 25 kilometrów koryta rzeki i ponad 500 hektarów okolicznego terenu.