Roboty i sonar w wodzie, dron w powietrzu. Szósty dzień poszukiwań Kacpra

Sprawdzą kolejny odcinek Kwisy

Poszukiwania na Kwisie nie ustają. - Płetwonurkowie ponownie będą sprawdzali koryto rzeki. Zaczynamy od Parzyc, idąc w kierunku Osiecznicy zgodnie z nurtem rzeki. Ponownie płetwonurkowie będą wchodzili do wody, będą sprawdzali z łodzi, czy znajduje się tam coś takiego, co mogłoby przynieść nam istotne informacje w tej sprawie - mówiła w piątek Kublik-Rościszewska.

Pytana o to, czy śledczy wykluczyli możliwość znalezienia chłopca na odcinku rzeki, w pobliżu miejsca zaginięcia, wyjaśniła: - Na tym etapie, w wyniku poszukiwań, niestety nie zebraliśmy żadnych informacji, które pomogłyby ustalić okoliczności tego zdarzenia. W związku z tym przenosimy się na dalszą część rzeki. W piątkowej akcji poszukiwawczej udział wzięło około 60 policjantów. Jak podkreśliła rzeczniczka, oprócz działań w terenie prowadzone są też czynności operacyjne. - Funkcjonariusze zbierają informacje i weryfikują te, które do nas spływają - dodała policjantka.

Sonar i dron

- Strażacy z łodzi ponownie przepłyną korytem rzeki. Tym razem z wykorzystaniem sonaru, drona i dwóch robotów podwodnych. W zależności od specyfikacji terenu, wykorzystujemy odpowiednie środki. Dno Kwisy charakteryzuje się dużą ilością przeszkód. Pełne jest konarów, gałęzi, o które coś może się zahaczyć, przyczepić. Często wracamy do poprzednio sprawdzanych etapów. To jest przyroda, woda pracuje i może odsłonić coś, czego wcześniej nie było widać - tłumaczy rzeczniczka bolesławieckiej policji.

Kilkaset osób szukało Kacpra, ojciec usłyszał zarzut

Dotychczas służby przeszukały około 500 hektarów terenu, w tym m.in. ogródki działkowe i tereny kolejowe. W akcji poszukiwawczej uczestniczyło kilkaset osób: policjanci, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wykorzystywany był między innymi dron, policyjny śmigłowiec, kamery termowizyjne oraz łodzie. Policjanci sprawdzali też teren z psami tropiącymi. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu. Ojciec chłopca usłyszał zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. W trakcie zdarzenia miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. - Najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń zakłada, że chłopiec, który przebywał razem z ojcem i jego znajomym na terenie ogródka działkowego, w wyniku nieuwagi ojca oddalił się i doszło do wypadku, wskutek którego chłopiec wpadł do rzeki - informował Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Nadziei na odnalezienie Kacpra nie tracą jego dziadkowie. - Mamy cały czas nadzieję, że dziecko żyje. Jeżeli nie ma go w wodzie, to znaczy, że żyje - mówił dziadek chłopca.