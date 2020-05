Sprawdzili odnogę Kwisy. Ósmy dzień poszukiwań Kacpra

Poniedziałek to ósmy dzień poszukiwań niespełna czteroletniego Kacpra z Nowogrodźca (Dolnośląskie). Policjanci skupili się na przeczesywaniu jednej z odnóg Kwisy. Strażacy natomiast sprawdzają rzekę z pontonu. Jak na razie bez przełomu.

Od momentu zaginięcia chłopca, dzień w dzień dziesiątki osób przeszukują koryto Kwisy wzdłuż i wszerz. Płetwonurkowie, policjanci prewencji, czy strażacy typują kolejne odcinki rzeki, które następnie pieczołowicie sprawdzają. Jak informują, dno Kwisy pełne jest przeszkód, konarów, gałęzi. Woda pracuje. Niektóre odcinki sprawdzane są ponownie. Drony, sonar, roboty podwodne, psy tropiące, śmigłowiec, kamery termowizyjne, łodzie - do poszukiwań wykorzystuje się praktycznie wszystkie dostępne środki.

Działania wielotorowe

Policja za każdym razem podkreśla, że ich działania nie ograniczają się tylko do przeczesywania rzeki. Rynkiewicz zaznacza, że jak dotąd przeszukano teren o powierzchni około 500 hektarów, oprócz okolic Kwisy, m.in. ogródki działkowe, posesje, czy tereny kolejowe. Najbardziej prawdopodobną wersją wydarzeń jest ta mówiąca o wpadnięciu chłopca do wody, jednak pod uwagę brane są też inne scenariusze. Dlatego prowadzone są "niejawne czynności operacyjne", o których policja głośno mówić nie chce.

- Na chwilę obecną nie pojawiła się żadna informacja, która by dała podstawy do tego, aby odpuścić którąkolwiek z możliwych ścieżek. W związku z tym działania prowadzone są wielotorowo. Musimy weryfikować wszystkie wątki - przyznaje enigmatycznie rzecznik policji.

Ojciec z zarzutem

- Ojciec w trakcie przesłuchania wyjaśniał, że stracił dziecko z oczu. Gdy nie mógł go odnaleźć, zawiadomił policję. Był pod wpływem alkoholu, badanie potwierdziło zawartość 0,7 promila. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa przeciwko mieniu - mówiła we wtorek oficer prasowa bolesławieckiej policji.