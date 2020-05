W rzece Kwisa znaleziono ciało małego dziecka

W sobotę rano w rzece Kwisa w Nowogrodźcu (województwo dolnośląskie) znaleziono ciało małego dziecka. W tym rejonie poszukiwano od kilkunastu dni niespełna czteroletniego Kacpra. Służby nie potwierdzają jednak na razie, że to on.

Kacper po raz ostatni widziany był 27 kwietnia. Spędzał czas na ogródkach działkowych w pobliżu Kwisy. Był pod opieką ojca. W pewnym momencie mężczyzna stracił syna z oczu. O zaginięciu dziecka powiadomił służby. To wtedy rozpoczęły się trwające kilkanaście dni poszukiwania dziecka. W akcji udział brało kilkaset osób, policyjny śmigłowiec, dron, łodzie, specjalne psy tropiące z Saksonii, sonar i kamera termowizyjna. Szukali nie tylko policjanci i strażacy, ale także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i bliscy chłopca. Przeszukiwano rzekę, ale też okolice, między innymi ogródki działkowe i tereny kolejowe. Koryto Kwisy, na różnych odcinkach, było sprawdzane kilkukrotnie.

Miejsce wskazał płetwonurek, do Nowogrodźca jedzie prokurator

W sobotę rano w rzece znaleziono ciało małego chłopca. - W piątek policyjny płetwonurek, który jednocześnie jest biegłym sądowym, wskazał w wodzie miejsce, które jego zdaniem należało dokładniej sprawdzić. W sobotę rano wrócił na miejsce z policją wodną. I to właśnie w tym miejscu znaleziono ciało chłopca. Prawdopodobnie jest to zaginiony Kacper - mówi Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. I dodała, że by zyskać pewność należy przeprowadzić czynności z udziałem prokuratora.