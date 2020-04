Zaginął czteroletni Kacper z Nowogrodźca. Od rana ponownie przeszukują rzekę i okoliczne tereny

Informację o tym, że dziecko prawdopodobnie wpadło do rzeki Kwisy służby otrzymały w poniedziałek przed godziną 19. Czteroletni Kacper przebywał pod opieką ojca i - jak informuje policja - bawił się w pobliżu wody. Stąd podejrzenie, że chłopiec wpadł do rzeki. - Wszystko wskazuje, że oddalił się z miejsca, gdzie był z ojcem. Nie mamy jednak stu procentowej pewności, że dziecko wpadło do wody - przyznaje Norbert Kurenda, komendant bolesławieckiej policji.

Szukają strażacy, policja i terytorialsi

Dlatego działania poszukiwawcze prowadzone są zarówno na wodzie, jak i brzegu. Strażacy zaczęli od przeczesywania rzeki, a policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej szukali wzdłuż koryta Kwisy. W akcji był też pies tropiący i policyjny śmigłowiec. W sumie Kacpra szukało kilkudziesięciu strażaków, policjantów i żołnierzy. Jednak w poniedziałkową noc chłopca nie udało się odnaleźć. We wtorek wznowiono poszukiwania na rzece, przeszukiwany jest też brzeg. W akcji są wszystkie służby. - W pierwszej kolejności poszukiwania będą prowadzone na terenie, gdzie dziecko było widziane po raz ostatni, a później promień ten będziemy sukcesywnie powiększać - poinformowała Anna Kublik-Rościszewska, rzecznik bolesławieckiej policji. Jak długo może potrwać akcja? - Mam nadzieję, że będziemy prowadzić ją do pozytywnego skutku - jeszcze w poniedziałek przyznał komendant bolesławieckiej policji. Jak ustalił Bartłomiej Ślak, reporter TVN24, ojciec chłopca został zatrzymany przez policję. Jednak nie ma to związku z zaginięciem jego syna. Mężczyzna był poszukiwany za przestępstwa przeciwko mieniu. Potwierdza to policja. Czteroletni Kacper w dniu zaginięcia ubrany był w czarne spodnie bojówki i koszulkę w biało-czerwone paski z Myszką Miki. Policja opublikowała zdjęcie dziecka.