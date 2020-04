Napad na sklep tuż przy polskiej granicy

We wtorek 14 kwietnia, chwilę przed godziną 19 w jednym ze sklepów w Nowym Mieście pod Smrkiem, nieopodal granicy z Polską, pozostały tylko dwie pracownice. Klienci nie mieli już wstępu. Drzwi jednak były otwarte. Fakt ten wykorzystała młoda kobieta, która weszła do środka z przedmiotem przypominającym pistolet wycelowanym w obsługę. Podeszła do kasy i rozkazała ekspedientce, aby ta spakowała gotówkę do plecaka.