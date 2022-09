Miała prawie 4 promile alkoholu w organizmie, była z nią 3-letnia córka

czytaj dalej

Władimir Putin zmusił naród ukraiński do wojny, a teraz usiłuje do wojny zmusić naród rosyjski - mówił w "Kropce nad i" były ambasador w Afganistanie Piotr Łukasiewicz, komentując ogłoszoną przez prezydenta Rosji częściową mobilizację. Wacław Radziwinowicz z "Gazety Wyborczej" wskazywał, że "kto może, kto ma na to pieniądze, kto wierzy w siebie, że się urządzi poza granicą, jest zagrożony poborem, ucieka". Przekonywał jednak, że "Kreml się tym specjalnie nie przejmuje".