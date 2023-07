Miał pistolety, karabiny maszynowe, a nawet działka lotnicze. Nielegalny arsenał przypominał sklep

czytaj dalej

Randy Meisner, basista, wokalista i współzałożyciel zespołu The Eagles, zmarł w wieku 77 lat - poinformował zespół na swojej stronie internetowej. Wraz z grupą Meisner nagrał takie przeboj, jak "Hotel California" i "Take It to the Limit". Z The Eagles rozstał się u szczytu sławy zespołu. - Lubiłem być poza centrum uwagi - tłumaczył później w wywiadzie dla "Rolling Stone".