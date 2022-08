Nie żyje książę Bolko von Pless. Wnuk ostatnich właścicieli zamku Książ

"Dla mojej rodziny kraina ta była domem przez ponad 700 lat"

- Potomek właścicieli Książa i Pszczyny bywał na Śląsku regularnie od lat 70. ubiegłego stulecia. Po 1989 roku - a szczególnie po Mszy Pojednania w Krzyżowej w 1993 roku - włączył się w promocję zamku Książ jako atrakcji turystycznej o ponadregionalnym znaczeniu. Od tego czasu regularnie odwiedzał zamek i włączał się w organizację przedsięwzięć kulturalnych, takich jak wystawy, koncerty, publikacje - opisał Mykytyszyn. A sam książę tak - we "Wspomnieniach śląskiego księcia" - opisywał swoje związki z Polską: "Do Polski przyjechałem po raz drugi w 1976 i już wtedy przyjęto mnie bardzo serdecznie. Przez prawie 45 lat odwiedzałem Śląsk z poczucia obowiązku względem pamięci moich przodków, ale przede wszystkim, aby budować porozumienie z dzisiejszymi mieszkańcami tej ziemi. Dla mojej rodziny kraina ta była domem przez ponad 700 lat. Nasze wspólne dziedzictwo kulturowe stanowi pomost między przeszłością a przyszłością. Pozwala nam czerpać z tradycji i historii i na ich bazie budować porozumienie. Pomaga nam również leczyć rany i pokonywać pęknięcia z przeszłości".

Książę Bolko von Pless: chciałbym wierzyć, że odrobiliśmy lekcje, które zgotowała nam historia

"Jeszcze dziś, choć już bardzo rzadko, niektórzy Polacy pytają, czy nie będę chciał odzyskać naszych majątków. Mimo że przed wojną byliśmy największymi posiadaczami ziemskimi na Śląsku, nigdy nie chciałem niczego odzyskiwać. Znam i rozumiem historię. Wojnę zaczęli Niemcy i to nasz naród ponosi odpowiedzialność za zbrodnie, które stały się jej udziałem, a w konsekwencji utratę ziem na wschodzie kraju. Inteligentni ludzie to wiedzą. Przez większość mojego życia, także dziś, patrzyłem w przyszłość. Nie wracam do tego, co było, i cenię możliwości, jakie daje oddzielenie przeszłości grubą kreską. Chciałbym wierzyć, że odrobiliśmy lekcje, które zgotowała nam historia w okrutnym XX wieku" - pisał w swoich wspomnieniach.