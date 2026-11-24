Wrocław Nie żyje niedźwiedzica Całka. "Znały ją całe pokolenia zwiedzających" Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

We wrocławskim zoo zaprezentowano imiona czterech młodych tygrysów sumatrzańskich Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Zoo we Wrocławiu

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O śmierci niedźwiedzicy poinformował we wtorek wrocławski ogród zoologiczny.

"Odejście Całki to dla całego naszego zespołu ogromna strata - żegnamy jedną z prawdziwych ikon Zoo Wrocław. Dziękujemy za wszystkie lata, które z nami spędziła. Całka na zawsze pozostanie w pamięci wrocławskiego zoo" - czytamy w pożegnalnym wpisie pracowników zoo.

Niedźwiedzica Całka miała 37 lat Źródło zdjęcia: Zoo we Wrocławiu

Całka miała 37 lat. I jak podkreśliło zoo, "znały ją całe pokolenia zwiedzających".

- Niedźwiedź, który dożywa wieku około 40 lat, to jak człowiek, który dożyje 100 lat. Całka była jednym z kilku najstarszych niedźwiedzi himalajskich w Europie - przekazał Paweł Sroka, kierownik Sekcji Ssaków Drapieżnych Zoo Wrocław.

Kochała słoneczne kąpiele i śliwki w fosie

Pracownicy zoo podkreślają, że mimo sędziwego wieku niedźwiedzica cały czas była bardzo aktywna. Jak wspominają, Całka uwielbiała jeść w zaskakujących pozycjach i tworzyła origami z kartonów. Uwielbiała również wygrzewać się na słońcu. Odwiedzający ogród wielokrotnie mogli ją zobaczyć siedzącą na samym skraju fosy, do której chętnie schodziła po śliwki.

- Sama projektowała sobie wybieg, przesadzając posadzone przez opiekunów bambusy po swojemu. Codzienna opieka nad nią stanowiła dla nas zaszczyt i niesamowitą przyjemność - wspominają opiekunowie.

Obecność Całki w zoo była też pretekstem do opowiadania zwiedzającym o tym, co zagraża niedźwiedziom himalajskim, a więc o kłusownictwie, fermach żółci czy wycinkach lasów.