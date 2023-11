Nie żyje Daniel Chojnacki. Był oficerem rowerowym we Wrocławiu, zginął w lawinie w Alpach

Dbał o politykę rowerową w irlandzkim Cork i we Wrocławiu

Chojnacki dbał o to, by poruszanie się na dwóch kółkach w mieście było łatwe i bezpieczne. Zrezygnował z tego stanowiska, ponieważ kilka lat temu przeprowadził się do Jeleniej Góry i koordynowanie polityki rowerowej we Wrocławiu stało się dla niego bardzo trudne.

– Porzuciłem tamtą pracę, gdy usłyszałem, że we Wrocławiu planują podobne stanowisko. Problemy były różne: nawierzchnie, oznakowanie, a przede wszystkim standardy budowy tras rowerowych. To co udało nam się zrobić, a także to, ilu wrocławian jeździ po mieście rowerem, jest powodem do dumy – mówił w miejskim portalu wroclaw.pl w styczniu 2023 roku, przekazując stanowisko oficera rowerowego we Wrocławiu Katarzynie Kusowskiej z zespołu mobilnej aktywności we wrocławskim urzędzie miasta.