Zniknął po zabójstwie partnerki. Zatrzymali go w holenderskiej fabryce, gdzie rozpoczął pracę

Mówi się, że czas leczy rany, ale to nie była zwykła śmierć, to było morderstwo, egzekucja publiczna. To ciągle budzi emocje - powiedział w TVN24 w trzecią rocznicę śmierci Pawła Adamowicza jego brat Piotr, obecnie poseł KO. Jego zdaniem przez trzy lata "nic się nie zmieniło" i nadal "mamy do czynienia z brutalnym językiem, hejtem, fake newsami".